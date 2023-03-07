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    • Yaşam
    • 07.03.2023 13:28
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    • 07.03.2023 13:35
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    Son dakika: Kahramanmaraş depreminde tam 04:17'de durmuştu! Malatya tren garındaki saat felaket unutulmasın diye çalıştırılmayacak

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Malatya'yı da etkilemişti. Malatya'da TCDD tren garında bulunan tarihi saat, 6 Şubat saat 04.17'de durdu. Demiryolları çalışanları, depremi unutturmamak amacıyla saati o günden bu yana çalıştırmadı.

    Felaket unutulmasın diye çalıştırılmayacak

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden Malatya'da afetin yaraları sarılmaya devam ediyor.

    TCDD 5'inci Bölge Müdürlüğü Malatya Tren Garında bulunan tarihi saat, 6 Şubat'ta depremin olduğu dakikada durdu.

    Yaşanan ilk depremde saat 04.17'de duran saati görenler duygu dolu anlar yaşadı.


        'DEPREMİN ANISINI HATIRLAMAK İÇİN SAATİ ÇALIŞTIRMADIK'
        Malatya Tren Gar Hareket memuru Murat Döşle, 6 Şubat sabahı kıyamet günü yaşadıklarını belirterek, "O gün saat 04.17'de depremin sarsıntısı ile saat böyle durdu. Biz de 04.17'de duran saati, depremi unutmamak için bir daha çalıştırmadık. Artık saat hep 04.17'yi gösterecek" dedi.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş depreminde tam 04:17'de durmuştu! Malatya tren garındaki saat felaket unutulmasın diye çalıştırılmayacak
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