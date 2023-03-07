Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.03.2023 13:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2023 13:45
    ABONE OL

    Minika oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde!

    Tüm Türkiye’yi derinden sarsan son yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle binlerce çocuk evinden, kurulu düzeninden oldu. Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocukların hayatlarına dokunuyor. Nisan sonuna kadar gönüllü hizmet verecek olan Minika Oyun Çadırı'nda çeşitli etkinlik ve şovlar yer almaya devam edecek.

    Minika deprem bölgesinde!

    Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulan Minika Oyun Çadırları çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açıldı.

    ÇOCUKLAR YÜZLERCE OYUN VE OYUNCAĞA ERİŞEBİLECEK
    Binlerce kişinin yaşamlarını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebilecek, eğlenceli etkinliklere katılabilecek, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebilecek.

    İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik edecek. Ayrıca çok sayıda Minika ÇOCUK ve Minika GO dergileri çocuklarla buluşacak.

    NİSAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
    Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının ve Minika izleyicilerinin büyük dayanışmasıyla toplanan binlerce kitap, kırtasiye ürünü ve oyuncağın da bölgeye gönderildiği proje kapsamında Turkuvaz Medya Grubu'ndan gönüllü çalışanlar da çocuklarla buluşmak için bölgede olacak.

    Tüm gönüllülerin kendi yetenekleri çerçevesinde bölgede çocuklarla vakit geçirmesinin amaçlandığı Minika Oyun Çadırlarında MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerinin yayınlarına ek olarak, sevilen maskot karakterleri de aralıklarla çocuklarla buluşacak.

    Nisan sonuna kadar gönüllü hizmet verecek olan Minika Oyun Çadırı'nda çeşitli etkinlik ve şovlar yer almaya devam edecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Akşener’i masaya tehdit mi oturttu?
    Haberler Yaşam Minika oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde!
        SON DAKİKA