Minika oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde!

Kahramanmaraş ve Hatay'da kurulan Minika Oyun Çadırları çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açıldı.

ÇOCUKLAR YÜZLERCE OYUN VE OYUNCAĞA ERİŞEBİLECEK

Binlerce kişinin yaşamlarını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebilecek, eğlenceli etkinliklere katılabilecek, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebilecek.

İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik edecek. Ayrıca çok sayıda Minika ÇOCUK ve Minika GO dergileri çocuklarla buluşacak.

NİSAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Turkuvaz Medya Grubu çalışanlarının ve Minika izleyicilerinin büyük dayanışmasıyla toplanan binlerce kitap, kırtasiye ürünü ve oyuncağın da bölgeye gönderildiği proje kapsamında Turkuvaz Medya Grubu'ndan gönüllü çalışanlar da çocuklarla buluşmak için bölgede olacak.

Tüm gönüllülerin kendi yetenekleri çerçevesinde bölgede çocuklarla vakit geçirmesinin amaçlandığı Minika Oyun Çadırlarında MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerinin yayınlarına ek olarak, sevilen maskot karakterleri de aralıklarla çocuklarla buluşacak.

Nisan sonuna kadar gönüllü hizmet verecek olan Minika Oyun Çadırı'nda çeşitli etkinlik ve şovlar yer almaya devam edecek.