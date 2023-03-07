Kahramanmaraş Onikişubat'ta deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.