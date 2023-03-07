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    • Yaşam
    • 07.03.2023 13:02
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    • 07.03.2023 13:06
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    Kahramanmaraş Onikişubat'ta deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    Kahramanmaraş’ta bir deprem daha!

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT'TA DEPREM

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.03.07 12:49:39 38.5493 40.4382 18.5 -.- 2.1 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

    2023.03.07 12:47:49 37.8832 37.0013 4.3 -.- 2.0 -.- HACININOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.07 12:44:37 37.7065 36.5517 7.4 -.- 2.0 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.07 12:40:10 37.7203 36.5768 5.0 -.- 4.5 4.4 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.07 12:37:44 37.9453 36.2787 13.7 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.07 12:37:12 36.1340 36.0447 3.0 -.- 1.7 -.- DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

    2023.03.07 12:35:06 38.0495 36.7435 8.3 -.- 2.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

    2023.03.07 12:28:57 38.0945 37.8330 13.7 -.- 2.0 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş Onikişubat'ta deprem! | AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...
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