Aile destek, SED, evde bakım, barınma yardımı sorgulaması nasıl yapılır? PTT TC numarası ile SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI! Mart 2023 sosyal destek ödeme tarihleri...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın'ın sosyal yardım parası ödemeleri PTT üzerinden yapılıyor. PTT üzerinden kolaylıkla sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
PTT SOSYAL YARDIM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal yardım parası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım parası başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmeden e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.
PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal yardımlara başvuranlar yardımlarının yapılıp yapılmadığını PTT yardım parası sorgulama ekranında yada E-Devlet üzerinden TC kimlik no ile yardım parasını sorgulayabilirler.