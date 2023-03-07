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    • Yaşam
    • 07.03.2023 11:58
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    • 07.03.2023 11:58
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    Aile destek, SED, evde bakım, barınma yardımı sorgulaması nasıl yapılır? PTT TC numarası ile SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI! Mart 2023 sosyal destek ödeme tarihleri...

    Aile destek, SED, barınma yardımı gibi birçok destek ödemesi PTT aracılığı ile yapılıyor. Bu kapsamda ödemesinin yatıp yatmadığını merak eden kişiler, T.C. ile sosyal yardımlaşma parası sorgulama ekranı üzerinden PTT sosyal yardım sorgulaması yapabiliyor. Peki, PTT sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır? İşte PTT tarafından yapılan ödemeler için sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    PTT sosyal yardım sorgulama ekranı!

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın'ın sosyal yardım parası ödemeleri PTT üzerinden yapılıyor. PTT üzerinden kolaylıkla sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

    PTT SOSYAL YARDIM SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal yardım parası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım parası başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmeden e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

    PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal yardımlara başvuranlar yardımlarının yapılıp yapılmadığını PTT yardım parası sorgulama ekranında yada E-Devlet üzerinden TC kimlik no ile yardım parasını sorgulayabilirler.

        E-devlet yardım parası sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama e-devlet sayfasına giriş yapmanız yeterlidir.

        PTT SOSYAL YARDIM SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

        AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

        SSK emeklileri

        BAĞKUR emeklileri

        Emekli Sandığı emeklileri

        SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
            Güçlendirilmiş ucube sistemi!
            Haberler Yaşam Aile destek, SED, evde bakım, barınma yardımı sorgulaması nasıl yapılır? PTT TC numarası ile SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI! Mart 2023 sosyal destek ödeme tarihleri...
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