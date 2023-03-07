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    • Yaşam
    • 07.03.2023 14:59
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    • 07.03.2023 15:24
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    Esenyurt'ta dehşet! Kadın yolcu kucağındaki bebekle minibüsten düştü

    Esenyurt'ta bir kadın yolcu ve kucağındaki çocuğu, minibüsün açık kapısından yola düştü. Kadın ve çocuk arkadan gelen araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kadın yolcu kucağındaki bebekle minibüsten düştü

    Görüntüler, Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi'nde 5 Mart Pazar günü saat 18.300 sıralarında kaydedildi. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan bir minibüsün kapısı açık ilerlediği görüldü. Minibüs, yasak yerden dönmeye çalışırken, kapıya yakın olan Cahide Ö. adlı yolcu kucağındaki çocuğuyla birlikte düştü.

    Kadın yolcu kucağındaki bebekle minibüsten düştü

    Yola düşen kadın ve çocuğu arkadan gelen araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çevredekiler kadın ve çocuğuna yardıma koştu. Yaralanan kadın ve çocuğu hastaneye götürüldü.

    Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta dehşet! Kadın yolcu kucağındaki bebekle minibüsten düştü
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