İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Mart İSTANBUL TOKİ kura sonuçları! 7-8-9-10-11-1-12 Mart takvim güncellendi...

TOKİ İstanbul kurası için geri sayım sürüyor. Deprem felaketi nedeniyle ara verilen TOKİ kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Arsa kuraları da Ankara ile başladı.
TOKİ KURALARI NE ZAMAN?
8-14 Mart 2023 İzmir 12.400 konut
8-9 Mart 2023 Afyonkarahisar 3.169 konut
11 Mart 2023 Edirne 1.363 konut
12 Mart 2023 Kırklareli 1.189 konut
12-14 Mart 2023 Tekirdağ 3.098 konut
TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.