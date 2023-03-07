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    • Yaşam
    • 07.03.2023 08:53
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    • 07.03.2023 08:53
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    İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Mart İSTANBUL TOKİ kura sonuçları! 7-8-9-10-11-1-12 Mart takvim güncellendi...

    İstanbul TOKİ kura tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.TOKİ'den yapılan açıklama doğrultusunda kuralar kaldığı yerden devam ediyor. Mart ayı itibariyle İzmir ve Afyon kura çekimi yapılacak. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ İstanbul kurası için geri sayım sürüyor. Deprem felaketi nedeniyle ara verilen TOKİ kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Arsa kuraları da Ankara ile başladı.

    TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

    8-14 Mart 2023 İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart 2023 Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart 2023 Edirne 1.363 konut

    12 Mart 2023 Kırklareli 1.189 konut

    12-14 Mart 2023 Tekirdağ 3.098 konut

    TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

    TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.

    TOK KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ İstanbul kura tarihi netlik kazanmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İstanbul kura tarihi ile ilgili TOKİ'den resmi bir açıklama yapılmadı.

        TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

        2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
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        Haberler Yaşam İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Mart İSTANBUL TOKİ kura sonuçları! 7-8-9-10-11-1-12 Mart takvim güncellendi...
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