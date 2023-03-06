İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı





Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında da fiber tekne ve deniz yatağı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce, 17 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.