İzmir açıklarında 90 göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, 73 düzensiz göçmeni yakaladı.
GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLDİ
Ayrıca, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi gönderildi.