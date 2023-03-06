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    Mersin’de kazı yapılan 'gizemli' ev 6 milyon 750 bin liradan satışa çıktı

    Mersin’de gizemli ev olarak bilinen müstakil evde 1 yıl kazı yapıldı. Sonra kapatıldı. Türkiye’nin konuştuğu ev, satışa çıktı. Fiyatı ise dudak uçuklattı: 6 milyon 750 bin lira

    Kazı kazan!
    MERSİN Tarsus'taki 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir ev, 2016'da özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazıdan sonra kapatıldı. Sahibi tarafından ev, "Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2" başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı.



    Sahibi tek şart koştu: Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.
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