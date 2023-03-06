Mersin’de kazı yapılan 'gizemli' ev 6 milyon 750 bin liradan satışa çıktı

MERSİN Tarsus'taki 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir ev, 2016'da özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazıdan sonra kapatıldı. Sahibi tarafından ev, "Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2" başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı.
Sahibi tek şart koştu: Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.
Sahibi tek şart koştu: Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.