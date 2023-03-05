Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da lüks villanın çatı kısmında başlayan yangın tüm villayı sardı. Alevlere teslim olan villada can kaybı yaşanmazken, konutta büyük çapta maddi hasar oluştu.

ALEVLER VİLLAYI SARDI

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Çamlıktepe Caddesi üzerinde bulunan villada yangın meydana geldi. 2 katlı villanın çatı kısmında başlayan yangın bütün villayı sardı.