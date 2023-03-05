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    • Yaşam
    • 06.03.2023 06:58
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    • 06.03.2023 06:58
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    Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

    Üsküdar’da 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

    AJANSLAR
    Üsküdar’da lüks villa alev alev yandı

    Üsküdar'da lüks villanın çatı kısmında başlayan yangın tüm villayı sardı. Alevlere teslim olan villada can kaybı yaşanmazken, konutta büyük çapta maddi hasar oluştu.

    ALEVLER VİLLAYI SARDI
    Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Çamlıktepe Caddesi üzerinde bulunan villada yangın meydana geldi. 2 katlı villanın çatı kısmında başlayan yangın bütün villayı sardı.

    Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    BÜYÜK MADDİ HASAR OLUŞTU
    Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, villada büyük çapta maddi hasar oluştu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI
    Alevlere teslim olan villa çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    İtfaiye ekiplerinin merdiven aracı ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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        Haberler Yaşam Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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