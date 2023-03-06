En baba mücadele! (Yurttan haberler)

RİZE'DE Süper Amatör Lig takımlarından Kopuzlar Vakfı Veliköyspor'un stoperi Yasin Çelik (42) ile Rize Belediyespor forması giyen oğlu Behram Onur Çelik (16) birbirlerine rakip çıktı. Baba-oğul, iki takımda da 5 numaraları formaları giyip, kaptanlık yaptı. Mücadeleyi baba Yasin Çelik'in formasını giydiği Kopuzlar Vakfı Velikoyspor, 5-0 kazandı.
'FENA'JER!
İstanbul Beşiktaş'ta futbol menajeri Bedir K, cinsel birliktelik yaşadığı Semra A.'yı darp etti. Zorla ilişkiye girdi. Cani hakkında 21,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
ATAKAN IRMAK
KORKUSUZLAR!
MERSİN Tarsus'taki Doğa Parkı'nda dev piton, boa ve anakonda cinsi yılların bakıcılığını Mustafa Karagündüz (48) ile Harun Can (43) yapıyor. Bakıcılar, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla zaman geçiriyor. Toplam 12 devasa yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikiliyi misafirler de ilgiyle takip ediyor. Parkta 2 bin 450 hayvan bulunuyor.
KIYANPEDER
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde Mehmet Arıcı (59), damadı Hikmet Keskin (29) ile tartıştı. Pompalı tüfekle vurup ölümüne yol açtı.
YENİ BİR İŞ 'DOG'DU
KÖPEK gezdirme hizmeti, trend oldu. Gezdiricilerin maaşı 8 bin TL'yi buldu. YATILI kalma durumunda ise aylık ücret daha da uçtu: 15 bin TL.
POLİSLER AÇIĞA ALINDI
İZMİR'DE önceki gün polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden Aslı Angi, eski eşi Mehmet Angi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Katil, tutuklanarak cezaevine yollandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aslı Angi'ye refakat eden görevli 2 polis açığa alındı.
'KAN'YONET!
BURSA Osmangazi'de oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü, kamyonetin altında kaldı. Kanlar içinde kalan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis merkezine teslim oldu.
'FENA'JER!
İstanbul Beşiktaş'ta futbol menajeri Bedir K, cinsel birliktelik yaşadığı Semra A.'yı darp etti. Zorla ilişkiye girdi. Cani hakkında 21,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
ATAKAN IRMAK
KORKUSUZLAR!
MERSİN Tarsus'taki Doğa Parkı'nda dev piton, boa ve anakonda cinsi yılların bakıcılığını Mustafa Karagündüz (48) ile Harun Can (43) yapıyor. Bakıcılar, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla zaman geçiriyor. Toplam 12 devasa yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikiliyi misafirler de ilgiyle takip ediyor. Parkta 2 bin 450 hayvan bulunuyor.
KIYANPEDER
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde Mehmet Arıcı (59), damadı Hikmet Keskin (29) ile tartıştı. Pompalı tüfekle vurup ölümüne yol açtı.
YENİ BİR İŞ 'DOG'DU
KÖPEK gezdirme hizmeti, trend oldu. Gezdiricilerin maaşı 8 bin TL'yi buldu. YATILI kalma durumunda ise aylık ücret daha da uçtu: 15 bin TL.
POLİSLER AÇIĞA ALINDI
İZMİR'DE önceki gün polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden Aslı Angi, eski eşi Mehmet Angi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Katil, tutuklanarak cezaevine yollandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aslı Angi'ye refakat eden görevli 2 polis açığa alındı.
'KAN'YONET!
BURSA Osmangazi'de oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü, kamyonetin altında kaldı. Kanlar içinde kalan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis merkezine teslim oldu.