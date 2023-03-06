Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    En baba mücadele! (Yurttan haberler)

    Amatör Lig’de farklı takımlarda oynayan Yasin Çelik ve oğlu Onur Çelik, karşı karşıya geldi. Formaları aynı olan iki kaptanın maçını baba Yasin Çelik’in takımı yendi

    En baba mücadele!
    RİZE'DE Süper Amatör Lig takımlarından Kopuzlar Vakfı Veliköyspor'un stoperi Yasin Çelik (42) ile Rize Belediyespor forması giyen oğlu Behram Onur Çelik (16) birbirlerine rakip çıktı. Baba-oğul, iki takımda da 5 numaraları formaları giyip, kaptanlık yaptı. Mücadeleyi baba Yasin Çelik'in formasını giydiği Kopuzlar Vakfı Velikoyspor, 5-0 kazandı.

    'FENA'JER!
    İstanbul Beşiktaş'ta futbol menajeri Bedir K, cinsel birliktelik yaşadığı Semra A.'yı darp etti. Zorla ilişkiye girdi. Cani hakkında 21,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
    ATAKAN IRMAK



    KORKUSUZLAR!
    MERSİN Tarsus'taki Doğa Parkı'nda dev piton, boa ve anakonda cinsi yılların bakıcılığını Mustafa Karagündüz (48) ile Harun Can (43) yapıyor. Bakıcılar, her gün metrelerce uzunluğundaki piton, anakonda ve boa yılanlarıyla zaman geçiriyor. Toplam 12 devasa yılanı her gün besleyen ve bakımını yapan ikiliyi misafirler de ilgiyle takip ediyor. Parkta 2 bin 450 hayvan bulunuyor.


    KIYANPEDER
    ANTALYA'NIN Serik ilçesinde Mehmet Arıcı (59), damadı Hikmet Keskin (29) ile tartıştı. Pompalı tüfekle vurup ölümüne yol açtı.



    YENİ BİR İŞ 'DOG'DU
    KÖPEK gezdirme hizmeti, trend oldu. Gezdiricilerin maaşı 8 bin TL'yi buldu. YATILI kalma durumunda ise aylık ücret daha da uçtu: 15 bin TL.

    POLİSLER AÇIĞA ALINDI
    İZMİR'DE önceki gün polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden Aslı Angi, eski eşi Mehmet Angi tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı. Katil, tutuklanarak cezaevine yollandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aslı Angi'ye refakat eden görevli 2 polis açığa alındı.

    'KAN'YONET!
    BURSA Osmangazi'de oturduğu evin sokağında bisiklet süren 10 yaşındaki B.Ü, kamyonetin altında kaldı. Kanlar içinde kalan çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis merkezine teslim oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Olaylar olaylar! DEVA’dan Akşener’e ’üslup’ tepkisi
    Haberler Yaşam En baba mücadele! (Yurttan haberler)
        SON DAKİKA