Demir Ailesi internet kablosu sayesinde çöken binadan kurtulmayı başardı (Deprem haberleri)

Afet, asrındı. Yaşanan acınınsa tarifi imkansızdı... Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı. 11 ili vuran sarsıntı, taş üstünde taş bırakmadı. 46 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yaralandı. Şüphesiz, afette mucize kurtuluşlar da yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Demir Ailesi, asrın felaketine uykuda yakalandı. Oturdukları 4 katlı bina, yıkıldı. Merdivenler de yerle bir olduğu için aile evlerinden çıkamadı.







Zeliha Demir ile kızları Hülya (23) ve Medine Demir (12), yardım istemek için balkona çıktı. İnternet demirini balkon demirine bağladı. Her biri, kabloyu ip gibi kullanarak aşağı indi, binadan kaçmayı başardı. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturduğunu belirten Zeliha Demir, o anları şöyle anlattı:



Çok kötüydü. 2 kızım ile balkona çıktık. İnternet kablosu ile kızlarımı aşağıya sallandırdım, sonra kendim indim. Ev sallanmaya devam ettiği sırada, çocuklarımı aşağıya sarkıttım. Binamız büyük hasar gördü, 2 komşumuz vefat etti. Sözün bittiği dedikleri yerdeyiz...







Öte yandan Hayri Demir, deprem sırasında işte olduğunu anlattı. "Onları görünce sadece sevindim; sağ salim gördüğüm için çok mutlu oldum" ifadesini kullandı.