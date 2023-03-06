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    Demir Ailesi internet kablosu sayesinde çöken binadan kurtulmayı başardı (Deprem haberleri)

    7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Kayıplar içimizi yakarken, yaşanan mucize kurtuluşlar acımızı biraz da olsa azalttı. Kahramanmaraş’ta Zehra Demir de afete uykuda yakalandı... Binanın birinci katı çökünce evden kaçamadı. O da hemen balkona fırladı! İnternet kablosunu demire bağladı! Metrelerce yükseklikten aşağı inerek iki evladıyla birlikte kaçmayı başardı. İşte habere ilşkin tüm detaylar ve 6 Mart 2023 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz 'deprem' konu başlıklı haberler...

    Hayat bağı

    Afet, asrındı. Yaşanan acınınsa tarifi imkansızdı... Kahramanmaraş, 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı. 11 ili vuran sarsıntı, taş üstünde taş bırakmadı. 46 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yaralandı. Şüphesiz, afette mucize kurtuluşlar da yaşandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Demir Ailesi, asrın felaketine uykuda yakalandı. Oturdukları 4 katlı bina, yıkıldı. Merdivenler de yerle bir olduğu için aile evlerinden çıkamadı.



    Zeliha Demir ile kızları Hülya (23) ve Medine Demir (12), yardım istemek için balkona çıktı. İnternet demirini balkon demirine bağladı. Her biri, kabloyu ip gibi kullanarak aşağı indi, binadan kaçmayı başardı. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturduğunu belirten Zeliha Demir, o anları şöyle anlattı:

    Çok kötüydü. 2 kızım ile balkona çıktık. İnternet kablosu ile kızlarımı aşağıya sallandırdım, sonra kendim indim. Ev sallanmaya devam ettiği sırada, çocuklarımı aşağıya sarkıttım. Binamız büyük hasar gördü, 2 komşumuz vefat etti. Sözün bittiği dedikleri yerdeyiz...



    Öte yandan Hayri Demir, deprem sırasında işte olduğunu anlattı. "Onları görünce sadece sevindim; sağ salim gördüğüm için çok mutlu oldum" ifadesini kullandı.

    ASIRLIK ÖRNEK
    7.7 ve 7.6'lık depremler 11 evde yıkıma yol açtı. Acı tabloda can kaybını artıran en büyük neden ise mevzuata ve imar kuralına uymayan yapılardı. Kahramanmaraş'taki İsmet Paşa Mahallesi'nde 1972 yılında yapılan 5 katlı Gürler Apartmanı ise asrın felaketine rağmen ayakta kaldı. Yarım asırlık binada ne hasar ne de bir çatlak vardı! Deprem sonrası binanın bazı sakinlerinin taşındığı, bazılarının da dairelerinde oturmaya devam ettiği açıklandı. "Binamız çok şükür iyi" ifadesini kullandı.




    KAHRAMAN EREN
    MARAŞLI Eren Solmaz (16), 6 Şubat gecesi depremi hissetti. Annesi Cennet ile kardeşleri Sude ve Ece'yi uyandırdı, yürüme engelli babası Kemal Solmaz'ı da sırtına alıp merdivenlerden indirdi. Ailesini kurtaran kahraman, sözleriyle ders verdi: Babama koştum, kucaklayıp dışarıya çıkardım. Tek varlığımız babamız, onu bırakırsak biz boşa yaşamız demektir. MEVLÜT HASGÜL




        SON KARE
        MANİSA'DA yaşayan Tuncay Karabağ, 5 yıl önce eşi Esra Döndü Değerliçerçi'den boşandı. Oğlu Ahmet'le birlikte yeni bir hayata başladı. Bilgisayar Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi olan oğlu, yarıyıl tatili için annesinin yanına gittiği Gaziantep'te asrın felaketine yakalandı. Oturdukları bina, saniyeler içinde yıkıldı. Anne ve oğulun 30'uncu saatte cansız bedenine ulaşıldı.



        "Ciğerim sızlıyor" diyen Tuncay Karabağ, "Annesini çok özlediği için durduramadım. Gittiğinin 3'üncü gününde depreme yakalandı. Depremin olduğu gece bana birlikte çektirdikleri fotoğrafı göndermişlerdi. Dünyam yıkıldı. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin" diyerek ağladı.



        MARAŞ SANKİ MARAŞ DEĞİL
        DEPREM,         onlarca binayı yerle bir etti! Asrın felaketinin en acı tablosu ise Ebrar Sitesi'ndeydi. 7.7 ve 7.6'lık sarsıntılar, Kahramanmaraş'taki 12 bloklu sitenin 8'ini enkaza çevirdi. 250'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. İşte ölüm sitesi haline gelen o yerde kurtulan her can adeta mucizeydi! 24 yaşındaki Hacı Veysel Karagün de onlardan biriydi. Enkazdan 8 saat sonra kurtarılan Karagün, şunları söyledi: Televizyondan baktığımda kendi memleketimi tanıyamıyorum. Maraş artık sanki bildiğim Maraş değil...



        YAŞAMBÜS
        Afetin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binlerce bina yıkıldı. Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde ise iki katlı bina, altında park halindeki minibüs sayesinde ayakta kaldı. Adeta kolon görevi üstlenen minibüs sayesinde 6 aile depremden sağ kurtulmayı başardı. Minibüsün sahibi Fatih Yıldırım, "İnsanların kurtulmasına sevindik. Ailelerin kurtulmasına vesile oldu, ne mutlu bize" açıklaması yaptı.



            HAYALLERİ YARIM KALDI
            SEDANUR             Sağdıç, 19 yaşındaydı. Kazım Boy ile 6 ay önce nişanlandı. Yaza da düğünü vardı. Ancak deprem, Gaziantep Nurdağı'ndaki evini enkaza çevirdi, onun da hayallerini yarım bıraktı. Genç kızın 3 saat sonra enkazdan cansız bedenine ulaşıldı. Nişanlısını kaybetmenin acısını yaşayan Kazım Boy, "Depremin yaşandığı gece Sedanur ile telefonda konuştum. Bana 'İçim daralıyor' diyordu. Sanki deprem onu hayattan koparacağı içine doğmuştu. Deprem hayallerimizi, mutluluğumuzu aldı" diyerek ağladı.
            ÖZGÜR ÖZDEMİR



            GÖZ BEBEĞİ
            Asrın felaketi Adıyaman'da da yıkıma yol açtı. Şenay-Mustafa Altıparmak ile çocukları Umut (4) ve 53 günlük Ufuk, enkaz altında kaldı. Baba Altıparmak, kurtarıldı. Ancak evlatlarına siper olan annenin cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Altıparmak, soluğu memleketi Van'da aldı. 53 günlük Ufuk'u ise yeğeni Fatma Pınar Çevik sarıp sarmaladı. Süt annelik yapan genç kadın, "Ona gözüm gibi bakacğım" açıklaması yaptı.

            NOTLAR
            ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini söyledi. 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu belirtti.

            DEPREM bölgesindeki öğrencilerin eğitimleri için de harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede 200 bin kırtasiye setiyle 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtıldığını söyledi.

            AFETİN ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturma açıldı. Şimdiye kadar 247 kişi tutuklandı.
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            Haberler Yaşam Demir Ailesi internet kablosu sayesinde çöken binadan kurtulmayı başardı (Deprem haberleri)
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