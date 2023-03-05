Önce refüje çıktı ardından ağaca çarptı! 17 yaşındaki sürücü öldü 5 kişi yaralandı! Araçta 3 ruhsatsız silah bulundu





Olay, saat 04.30 sıralarında Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre içinde 6 kişinin olduğu 34 NC 8205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine önce refüje ardında yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde 6 kişi otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslara taşındı. Bazı yaralılara sağlık ekipleri yerde müdahale etti.