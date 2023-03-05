Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Banka kasasında muhafaza ettikleri 2 milyon liralık altın çalındı

    İzmir’de yaşayan Güler çifti, banka kasasında muhafaza ettikleri toplam 2 milyon liralık altın, 200 euro ve beylik tabancası çalındı. Olay yargıya taşındı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Güler misin ağlar mısın

    2 çocuk babası emekli astsubay Halil Güler ile eşi ev kadını Saadet Güler, 2000 yılında, bir bankadan kasa kiraladı. Çift, evdetutmak yerine toplam 2 milyon lira değerindeki altın, 200 euro ve 1 beylik tabancayı kasaya bıraktı. 10 Kasım'da, Halil Güler'i arayan banka yetkilileri, "Kasada bir şey var mı" diye sordu. Güler, 12 Aralık'ta bankaya gidip kasanın boş olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. Saadet-Halil Güler, avukatları Güleç Akkan aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.



    126 MİLYON DEVRETTİ
    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 126 milyon 435 bin 847 lira kazandı. 5 bilen 1 kişi, 923 bin 205 lira, 4 bilenler 3 bin 752 lira, 3 bilenler 227 lira, 2 bilenler ise 22 lira 45 kuruş alacak.



    ÇIĞ FACİASI
    Kaçkar Dağları'nın Artvin Yusufeli yakınlarında dün çığ düştü. Belgesel programı için ortada bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 3 kayakçı ise hastaneye kaldırıldı. Tekin'in ekibiyle Erzurum'dan deprem bölgesi Malatya'ya giderek, 19 kişinin enkaz altından sağ kurtarılması çalışmalarına da eşlik ettiği ortaya çıktı.



        DUYGU DOLU YARDIM
        Almanya'da yaşayan gurbetçi Asif ve kızı Duygu Bayram, asrın felaketinin ardından yola çıktı. Topladığı yardımlarla soluğu Edirne'de aldı. Paketleri AFAD'a teslim eden baba-kız, "Elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Gurbetçilerin yanı sıra tüm dünya insanları yardıma koştu. Tüm dünya seferber oldu. Yardımlar çok çabuk şekilde yetişti, gönderildi ve gönderilmeye devam ediliyor" açıklaması yaptı.



        CESUR YÜREK
        Siirt'te itfaiye müdürlüğü yapan Mizbah Yılmaz, 5 Şubat'ta anjiyo oldu. Deprem haberini alır almaz da arama kurtarma çalışmalarına katılmak için afet bölgesine koştu. Diyarbakır'da 15 kişilik ekibiyle onlarca kişiyi kurtaran Yılmaz, koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu. Sözleri yüreklere dokundu: Enkazda bir çocuğu canlı çıkardığım zaman çok duygulandım. Bir tanesini sahiplenmek istiyorum. Ona gözüm gibi bakarım.



        EN GÜZEL HAVADİS
        Hatay'da arama kurtarma çalışmaları hız kesmedi. Ekipler, afetin 25. gününde bir köpeği enkazdan sağ kurtarabildi. Köpeğin, koruma altına alındığı belirtildi.



            GERÇEK MUCİZE
            Asrın afeti, Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'ndeki Sakçagözü Mahallesini yıktı. Mehmet Almalıkuyu (35), iki katlı binanın enkazında kaldı. Yakınları tarafından duvarların arasından çıkartıldı. Öldüğü düşünülerek musalla taşına yatırıldı. Annesi Eley, evladının baş ucuna geldi, ağıtlar yaktı. İşte bu sırada, bir mucize yaşandı! Mehmet'in nefes aldığı anlaşıldı. Başından yaralanan depremzede, hastaneye kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra iyileşip soluğu köyünde aldı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Beni öldü sanmışlar! Nefes aldığımı fark edince hastaneye götürmüşler. Hayatta olmam bir mucize. Özgür ÖZDEMİR



            HARRY İŞİ PARA
            Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. Eşi Meghan Markle'la ABD'ye taşındı. Adeta para bastı! Belgesel çekti, konuşma yaptı, kitap yazdı. 2013'te 38 milyon dolar olan servetini, 131 milyona çıkardı.

            SÜT VE GOL!
            Gurme sitesi TasteAtlas, en iyi çorbaları listeledi. Süt çorbamız ilk sıraya yerleşti.

            YAŞAMIN 'KAYA'SINDA
            Deprem taş üstünde taş bırakmadı. Osmaniye Sumbas'taki Esenli Köyü de afette sallandı! Toros Dağları'ndan kopan bir kaya parçası, köy meydanına yuvarlandı! Bir köy evine 20 metre kala durunca şans eseri yaralanan olmadı.

            NEREDESİN MERVE
            Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay'ı da yıktı. İskenderun'daki Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'ndan geriye enkaz kaldı. Hadiye ve Turgut Ateş çifti kurtarılamadı. Kızları Merve (26) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ancak ekiplerin 'Mersin'e sevk edeceğiz' dediği genç kızdan bir daha haber alınamadı. Kardeşini her yerde arayan İpek Koca, "Kardeşimin ölüsü de dirisi de ortada yok" diyerek ağladı.

            İLK SORUSU OKUL OLDU
            Antalya'da Manavgat 112 Ambulans Servisi görevlileri, afet bölgesine gitti. Yüzlerce canın kurtuluşuna tanıklık etti. Onlardan birisi de 84. saatte enkazdan çıkartılan B.H'ydi. Paramedik Mehmet Ender Aygör ve acil tıp teknisyeni Ramazan Durmaz, günler sonra B.H ile bir araya geldi. "B., 10 yaşında melek gibi bir çocuktu. Yolda giderken bize, 'Abi, okullar tatil oldu mu? Ben okula gidemedim' diye sordu. B.'nın bu sorusu beni çok etkiledi" dedi.

            OĞLUMU KURTARAMADIM
            Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve bazı veliler voleybol şampiyonasına katılmak için KKTC'den Adıyaman'a gitti. Otele yerleşti. Bu sırada deprem meydana geldi. Baba Murat Aktuğralı kurtuldu, ancak oğlu A. (13) yaşamını yitirdi. Acılı baba, "Yatak ile duvar arasında yere oturdum. Aklımda Aras vardı. Biraz çabaladıktan sonra 8 katlı binanın 3'ncü katında olmama rağmen gökyüzünü gördüm. A. ve diğer çocuklara ulaşamadım." dedi. Muharrem DOĞANTEZ

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            4 bölge için alarm üstüne alarm! 48 saat etkili olacak
            Haberler Yaşam Banka kasasında muhafaza ettikleri 2 milyon liralık altın çalındı
                SON DAKİKA