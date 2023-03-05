Banka kasasında muhafaza ettikleri 2 milyon liralık altın çalındı

2 çocuk babası emekli astsubay Halil Güler ile eşi ev kadını Saadet Güler, 2000 yılında, bir bankadan kasa kiraladı. Çift, evdetutmak yerine toplam 2 milyon lira değerindeki altın, 200 euro ve 1 beylik tabancayı kasaya bıraktı. 10 Kasım'da, Halil Güler'i arayan banka yetkilileri, "Kasada bir şey var mı" diye sordu. Güler, 12 Aralık'ta bankaya gidip kasanın boş olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. Saadet-Halil Güler, avukatları Güleç Akkan aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.
126 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 126 milyon 435 bin 847 lira kazandı. 5 bilen 1 kişi, 923 bin 205 lira, 4 bilenler 3 bin 752 lira, 3 bilenler 227 lira, 2 bilenler ise 22 lira 45 kuruş alacak.
ÇIĞ FACİASI
Kaçkar Dağları'nın Artvin Yusufeli yakınlarında dün çığ düştü. Belgesel programı için ortada bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 3 kayakçı ise hastaneye kaldırıldı. Tekin'in ekibiyle Erzurum'dan deprem bölgesi Malatya'ya giderek, 19 kişinin enkaz altından sağ kurtarılması çalışmalarına da eşlik ettiği ortaya çıktı.