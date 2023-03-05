Banka kasasında muhafaza ettikleri 2 milyon liralık altın çalındı





HARRY İŞİ PARA

Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. Eşi Meghan Markle'la ABD'ye taşındı. Adeta para bastı! Belgesel çekti, konuşma yaptı, kitap yazdı. 2013'te 38 milyon dolar olan servetini, 131 milyona çıkardı.



SÜT VE GOL!

Gurme sitesi TasteAtlas, en iyi çorbaları listeledi. Süt çorbamız ilk sıraya yerleşti.



YAŞAMIN 'KAYA'SINDA

Deprem taş üstünde taş bırakmadı. Osmaniye Sumbas'taki Esenli Köyü de afette sallandı! Toros Dağları'ndan kopan bir kaya parçası, köy meydanına yuvarlandı! Bir köy evine 20 metre kala durunca şans eseri yaralanan olmadı.



NEREDESİN MERVE

Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay'ı da yıktı. İskenderun'daki Sarıgül Melek Hatun Apartmanı'ndan geriye enkaz kaldı. Hadiye ve Turgut Ateş çifti kurtarılamadı. Kızları Merve (26) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ancak ekiplerin 'Mersin'e sevk edeceğiz' dediği genç kızdan bir daha haber alınamadı. Kardeşini her yerde arayan İpek Koca, "Kardeşimin ölüsü de dirisi de ortada yok" diyerek ağladı.



İLK SORUSU OKUL OLDU

Antalya'da Manavgat 112 Ambulans Servisi görevlileri, afet bölgesine gitti. Yüzlerce canın kurtuluşuna tanıklık etti. Onlardan birisi de 84. saatte enkazdan çıkartılan B.H'ydi. Paramedik Mehmet Ender Aygör ve acil tıp teknisyeni Ramazan Durmaz, günler sonra B.H ile bir araya geldi. "B., 10 yaşında melek gibi bir çocuktu. Yolda giderken bize, 'Abi, okullar tatil oldu mu? Ben okula gidemedim' diye sordu. B.'nın bu sorusu beni çok etkiledi" dedi.



OĞLUMU KURTARAMADIM

Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve bazı veliler voleybol şampiyonasına katılmak için KKTC'den Adıyaman'a gitti. Otele yerleşti. Bu sırada deprem meydana geldi. Baba Murat Aktuğralı kurtuldu, ancak oğlu A. (13) yaşamını yitirdi. Acılı baba, "Yatak ile duvar arasında yere oturdum. Aklımda Aras vardı. Biraz çabaladıktan sonra 8 katlı binanın 3'ncü katında olmama rağmen gökyüzünü gördüm. A. ve diğer çocuklara ulaşamadım." dedi. Muharrem DOĞANTEZ

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