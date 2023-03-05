26 gündür bekleyen depremzede aileler umudunu kaybetmedi

Bilim insanları, ona 'asrın felaketi' dedi. 6 Şubat'ta meydana gelen peş peşe depremler 11 ili yıktı geçti. Binlerce binayı yerle bir etti! Yıkımın en fazla olduğu noktalardan biri de deprem merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'ydi. Deprem, şehir merkezindeki Pırlanta Apartmanı'nı saniyeler içinde yerle bir etti. Onlarca kişi hayatını kaybederken apartmanda yaşayan 13 kişinin akıbeti belirsizdi. Binanın enkazı kaldırılmasına rağmen yakınlarını bulamayanlar, hastanelerde ve mezarlıklarda yakınlarından gelecek haberi bekledi. Ferhat Altınışık, kızı Aslıhan Öter, damadı Necati Öter (33) ve torunları Rüzgar Yıldırım (6) ile Çınar Poyraz'ın (3) kayıp olduğunu söyledi.



DNA ÖRNEĞİ VERDİLER

"Depremden 1.5 saat sonra buraya geldik. 10 kişiyi çıkarttım. Bu bina yaklaşık 10 gün yandı. Biz çocuklarımızın varsa ölüsünü yoksa canlısını istiyoruz. 27 gündür kimseden haber alamıyorum. Benim çocuklarım birlikte burada 13 kaybımız var. Artık benim ağlamaya mecalim yok" dedi. Hayati Sarı da enkaz başında ailesinden gelecek iyi haberi bekledi. Kızı Mislina Sarı (19) ile eşi Özlem Sarı'nın (49) kayıp olduğunu söyledi. Sözlerine şöyle devam etti: Hastaneye gittik, DNA örneği verdik. Bizim talebimiz bir anca önce neticelenmesi. Bekliyoruz, başka da bir şey yapamıyoruz şu an. Hayatta değillerse bile en azından bir toprakları olsun diyoruz.



SANİYELER İÇİNDE YIKILDI

Yedi katlı, 14 daireli Pırlanta Apartmanı, depremde saniyeler içinde yıkıldı. Binanın enkazı kaldırıldı. Ancak 13 kişiye bir türlü ulaşılamadı.



EN ACI BEKLEYİŞ

Deprem, Bayazıd Ailesi'ni de dağıttı. Elif Sare (6) ve Burçe Sena'nın (4) cansız bedenine ulaşıldı. Ancak Hacı Muharrem Bayazıd, eşi Hatice Bayazıd ile en küçük kızları İrem Gökçe bir türlü bulunamadı. Uğur Bayazıd, oğlu ve gelinini aradığını açıkladı. Acısını gözyaşlarıyla anlattı: Artık biz bittik. Halen umut var, kesemiyoruz. Elimizi, kolumuzu bağlayıp duramıyoruz.



ANNE İLE KIZINDAN HABER YOK

Özlem Sarı ile kızı Elif Mislina Sarı, depreme uykuda yakalandı. Kaçamadı. Yıkılan binanın enkazında kaldı. 26 gün geçmesine rağmen anne ve kıza bir türlü ulaşamadı. Hayati Sarı, "Umutla beklemeye devam ediyorum" açıklaması yaptı.



İNGİLTERE'YE KAÇMIŞLAR

Adana, depremde büyük yıkım yaşadı. 16 katlı 32 daireli Saimbey Apartmanı, yıkıldı! 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Apartmanın müteahhidi baba A.A ve kızı E.A hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Baba kızın İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıktı.



İHA'LAR REKOR BAŞINDA

Asrın elaketinin ardından Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA), bölgede grev aldı. Tam 2 bin 417 saat 6 dakika uçuş yaptı.

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