AFAD'dan deprem bölgesindeki vatandaşlar için kritik uyarı

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Deprem bölgesindeki vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları da gerektiği belirtildi.







AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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