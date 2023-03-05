Kanser ilaçlarının yerine su doldurup gerçeklerini satan şüpheliler yakalandı

Hastalara su enjekte eden şüphelilerin; maddi değeri 10 bin ila 90 bin lira arasında değişen gerçek kanser ilaçlarını, sırt çantalarında dışarıya çıkardıkları, ilaçları bir eczacı kalfasına ve bir kuryeye yüklü miktarda para karşılığı elden teslim ettikleri, hastane içerisinde ilaçları gizlice ceplerine doldurdukları bu sırada birbirlerine gözcülük yaptıkları, tespit edildi.







UTANMAZLAR

Hastanenin yanı sıra şüphelilerin kullanımındaki ev, araç ve eczanede yapılan aramalarda 4 bin 401 dolar, 30 Euro, 20 pound, 70 bin 435 lira ve 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığı'na fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu ifade edildi.

Emir SOMER

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