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    • Yaşam
    • 04.03.2023 17:32
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    • 04.03.2023 21:05
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    Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı! Çığdan kurtulan Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı: "400 metre eninde çığ tabakası"

    Son dakika haberi! Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Kaçkar Dağları'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden tur kafilesindeki 2 kayakçının, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak'ın olduğu belirlendi. Çığdan sağ kurtulan ‘Doğadaki İnsan’ programı sunucusu Serdar Kılıç, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Gruptakilerin, çığ düşmesinden kısa bir süre önce sosyal medyada paylaştıkları video ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Artvin’de çığ: 2 ölü, 7 yaralı

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen çığdan sağ kurtulan 'Doğadaki İnsan' programı sunucusu Serdar Kılıç, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

    Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen çığda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

    SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

    Gruptakilerin, çığ düşmesinden kısa bir süre önce sosyal medyada paylaştıkları video ortaya çıktı.

    Çığ altında kalan ekibin arasında yer alan TRT'de yayınlanan 'Doğadaki İnsan' programı yapımcısı ve aynı zamanda sunucusu Serdar Kılıç yaşananları anlattı. Kılıç "Bugün öğleden sonra saat 14.20 civarlarında bir grup arkadaşımız Artvin Yusufeli ilçesi Yüncüler köyü Olgunlar Mahallesi'nin sol tarafında bulunan vadinin içerinden tam donanımlı ekiple yukarıya doğru gidiyordu. Bu esnada dağın sağ yamacından hızlı bir şekilde aşağı yukarı 400 metre eninde çığ tabakası kopuyor."

    "Ve bu çığ hızlı bir şekilde ekibin üzerine iniyor. Çığ altından ilk ben çıkabildim, sonra sinyal gönderici aletlerle sırayla tek tek 5 kişinin yerini tespit edebildik. Daha sonra ekibin 3 kişisi yukarıdaydı. Onlar çığ altında kalmamıştı, onlar da yetişti. Daha sonra 3 kişi daha çığ altında sağ salim çıkarttık. Diğer iki tanesi çok derindeydi biri 8 metre gibi diğeri 6 metre gibi derinlikteydi. Onlara yarım saatte ulaşabildik. Biz de ekibi toparladık sağ salim aşağıya inmek için yola çıkıyoruz. Bu bölgeye belki 20 kez çıktık. Davet üzerine burada bulunuyorum. Kendimizi bir an kurtarma içinde bulduk, depremden çıktık, buraya geldik. Duygularımı anlatamıyorum" ifadelerini kullandı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat 15.00 sıralarında çığ düştü.

        İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
        Rize - Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden tur kafilesindeki 2 kayakçının, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak'ın olduğu belirlendi. Yaralı kurtarılan kayakçıların da hastaneye kaldırılacağı öğrenildi. Tekin'in, ekibiyle Erzurum'dan deprem bölgesi Malatya'ya giderek, 19 kişinin enkaz altından sağ kurtarılması çalışmalarına da eşlik etmişti

        Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

        Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dağcıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı! Çığdan kurtulan Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı: "400 metre eninde çığ tabakası"
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