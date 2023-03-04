Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı! Çığdan kurtulan Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı: "400 metre eninde çığ tabakası"

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Rize - Artvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden tur kafilesindeki 2 kayakçının, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak'ın olduğu belirlendi. Yaralı kurtarılan kayakçıların da hastaneye kaldırılacağı öğrenildi. Tekin'in, ekibiyle Erzurum'dan deprem bölgesi Malatya'ya giderek, 19 kişinin enkaz altından sağ kurtarılması çalışmalarına da eşlik etmişti

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dağcıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.