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    • Yaşam
    • 05.03.2023 05:51
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    • 05.03.2023 05:51
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    Çanakkale'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı hurdaya döndü: 1 ölü

    Çanakkale Bayramiç'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç ağaca çarptı. Akşam saatlerinde yaşanan kazada araç adeta hurdaya dönerken, şoför Müjdat Tutkun ise hayatını kaybetti.

    Kontrolden çıktı ağaca çarptı hurdaya döndü: 1 ölü

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Müjdat Tutkun, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Üçyol köyü'nde meydana geldi. Müjdat Tutkun yönetimindeki 17 KG 375 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tutkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tutkun'un cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Çanakkale'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı hurdaya döndü: 1 ölü
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