Çanakkale'de kontrolden çıkan araç ağaca çarptı hurdaya döndü: 1 ölü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Müjdat Tutkun, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Üçyol köyü'nde meydana geldi. Müjdat Tutkun yönetimindeki 17 KG 375 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tutkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tutkun'un cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN