Artvin'de düşen çığda hayatını kaybeden dağcıların son görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika haberi! Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Kaçkar Dağları'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden tur kafilesindeki 2 kayakçının, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak'ın olduğu belirlendi. Çığdan sağ kurtulan ‘Doğadaki İnsan’ programı sunucusu Serdar Kılıç, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Gruptakilerin, çığ düşmesinden kısa bir süre önce sosyal medyada paylaştıkları video ortaya çıktı.