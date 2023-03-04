Zonguldak'ta kaza! Tır, depremzedeleri taşıyan araca çarptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tır sürücüsünün kavşakta çarptığı otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.00 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta yaşandı. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 78 AV 420 plakalı tır, kavşakta Ahmet E. idaresindeki otomobile çarptı.

YARALANANLAR DEPREMZEDE ÇIKTI

Otomobil çarpmanın şiddetiyle refüje çıktı. Ahmet E.'nin depremzede bir aileyi Bartın'daki evine getirmek istediği öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Tır sürücüsü kazanın ardından Karabük istikametine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2'si çocuk, 2'si kadın 3'ü erkek toplam 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.