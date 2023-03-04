Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.03.2023 18:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2023 18:47
    ABONE OL

    Zonguldak'ta kaza! Tır, depremzedeleri taşıyan araca çarptı

    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tır sürücüsünün kavşakta çarptığı otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananların deprem bölgesinden gelen depremzedeler olduğu ortaya çıktı.

    Depremzedeler kaza yaptı

    Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tır sürücüsünün kavşakta çarptığı otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.00 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta yaşandı. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 78 AV 420 plakalı tır, kavşakta Ahmet E. idaresindeki otomobile çarptı.

    YARALANANLAR DEPREMZEDE ÇIKTI
    Otomobil çarpmanın şiddetiyle refüje çıktı. Ahmet E.'nin depremzede bir aileyi Bartın'daki evine getirmek istediği öğrenildi.

    TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
    Tır sürücüsü kazanın ardından Karabük istikametine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2'si çocuk, 2'si kadın 3'ü erkek toplam 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ekipler kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başım Belada dizisi
    Haberler Yaşam Zonguldak'ta kaza! Tır, depremzedeleri taşıyan araca çarptı
        SON DAKİKA