Zehra Güneş’e sosyal medyada övgü yağdı! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal için...

MESSİ'YE MAFYA ŞOKU

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan ve FIFA The Best ödülünün sahibi olan Lionel Messi, ülkesinden büyük bir tehdit aldı. Arjantin basını, Fransa devi Paris Saint Germain'de forma giyen Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun babasına olan markete 14 el ateş edildiğini açıkladı. Sabaha karşı saat 03.00 sularında yaşanan olayda silahlı iki kişi, markete "Seni buraya bekliyoruz Messi" ifadelerinin yer aldığı bir not da bıraktı. Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadıklarını dile getirirken, medya mafyanın Messi'nin peşine düştüğünü bildirdi.