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    Zehra Güneş’e sosyal medyada övgü yağdı! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal için...

    Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal, “Hayali Zehra Güneş olmak” demişti. Ancak dün Zehra, Ceren oldu. Yıldız voleybolcu, Şampiyonlar ligi maçında Ceren’in adını yazdırdığı forma ile çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberleri...

    Güneş gibi doğdu

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında VakıfBank önceki gün Polonya'nın LKS Commercecon Lodz ekibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya depremde hayatını kaybeden voleybolcu Ceren Topal'ın ismini yazılı olduğu formayla çıkan Zehra Güneş büyük alkış aldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Zehra Güneş, "Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" dedi.



    ÇİFTE DEPREM RİSKİ
    Deprem birçok kentte endişeleri artırdı. Uzmanlar da ilginç açıklamalarla dikkat çekti. Doç. Dr. Serkan Irmak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremde kırılan fayın çok uzun olması nedeniyle yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımları olduğunu söyledi. Irmak, "Eğer bölgede iyi bir erken uyarı sistemi olsaydı insanların 30-40 saniyelik bir zamanı olurdu" dedi.

    7 ÜZERİNDE OLABİLİR
    Prof. Dr. Şamil Şen, ABD'de bulunan San Andreas fermuar fay sisteminin Doğu Anadolu ve Elbistan fermuar tipi fay hattına benzediğini belirterek, "Marmara'da da çifte deprem olabilir" dedi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise şöyle konuştu: Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor."



    GİDİYORLAR
    Asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası risk altındaki kentlerden göç başladı. 1999 Marmara Depremi'ni hatırlayan İstanbul'da vatandaşların eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy, Pendik ve Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine göç ettikleri ifade edildi. Bir nakliye şirketi sahibi, İstanbul'dan çıkışların son 20 yılın zirvesine çıktığını belirtti.



        MESSİ'YE MAFYA ŞOKU
        Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan ve FIFA The Best ödülünün sahibi olan Lionel Messi, ülkesinden büyük bir tehdit aldı. Arjantin basını, Fransa devi Paris Saint Germain'de forma giyen Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun babasına olan markete 14 el ateş edildiğini açıkladı. Sabaha karşı saat 03.00 sularında yaşanan olayda silahlı iki kişi, markete "Seni buraya bekliyoruz Messi" ifadelerinin yer aldığı bir not da bıraktı. Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında herhangi bir fikir sahibi olmadıklarını dile getirirken, medya mafyanın Messi'nin peşine düştüğünü bildirdi.



        KÜRTAJ YALANI
        Denizli'de Ahmet Emre Irmak (24), 3 ay Elif Irmak'ı (18) kürtaj yaptığı gerekçesiyle bıçaklayarak katletti. Cinayetle ilgili iddianame kabul edildi. Otopside genç kadının hamile olmadığı ve kürtaj yaptırmadığı belirlendi. Cani hakkında ağır müebbet hapis cezası istendi. Elif'in yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle dünyaevine girdiği öğrenildi.



        CİNAYETİN 'TEMEL'İ
        İzmir Dikili'de Mert Temel (30), kız arkadaşıyla kıyıya bağlı olan balıkçı teknesinde oturduğu sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan F.D. gelince ortalık karıştı. Taraflar arasında kavga çıktı. F.D., yanında getirdiği tabancayla Temel'i öldürüp, denize attı. Polis, kaçan katilin yakalanması için çalışma başlattı.



            CANLI YAYINDA GÖZALTI
            Bursa Kestel'de yaşayan 2 çocuk babası Recep Arı, bir hafta önce eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alarak kamyonetiyle sırra kadem bastı. Ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'nde Arı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin izini süren Müge Anlı, Arı'nın en son görüştüğü arkadaşı Kadir İ.'yi canlı yayına çıkardı. Şüpheli davranışlarda bulunan İ, canlı yayında gözaltına alındı. Caninin, Recep Arı'yı 9 kurşunla öldürdüğü anlaşıldı.



            18.7 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 18 milyon 759 bin lira devretti. 5 bilenler 38 bin 812'şer, 4 bilenler bin 159'ar, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



            BEKLE BENİ KAVUŞACAĞIZ
            Afet, geride yürek yakan hikayeler bıraktı. Hataylı Başak Çetinkaya ile nişanlısı Recep Toy, enkazda kaldı. Genç kadın, ilk gün enkazdan çıkartıldı. Soluğu Toy'un yaşadığı apartmanda aldı. Günlerce enkaz kaldırma çalışmalarını izledi, bir mucize olması için çabaladı. Ancak olmadı. Ne yazık ki nişanlısı Recep'in cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadın, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı: 9 sene bekledik birbirimizi. Nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız. CEYHAN TORLAK



                ALEYNA'DAN HABER VAR
                Asrın felaketindeki mucizeler yürekleri ısıttı. Kahramanmaraşlı Aleyna Ölmez (17) 248. saatte betonların arasından kurtarıldı! Bir mucizeye imza attı. Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi edilen ve dün taburcu olan genç kız, enkazda geçirdiği günleri şöyle anlattı: Ben depreme odamda yakalandım. Kaçamadım. Açlık veya susuzluk hissettiğimde uyudum. Artık çok iyiyim...



                TARİHİ KORUMA
                Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Arkeoloji Müzesi hasar aldı. Yetkililer, tarihi eserleri korumak için kritik bir çalışma başlattı. Hitit kralının heykeli Şuppiluliuma, Arsuz Stelleri ile Antakya lahdi çelik kafes ve kum torbalarıyla korumaya alındı. Müze müdürü Ayşe Ersoy, "Şuppiluliuma heykeli, bir buçuk ton ağırlığında bir eser. Onu yerinde korumak gerekiyordu" açıklaması yaptı.



                İŞTE MUCİZE
                Adıyamanlı Hasari Figen'in evi depremde yerle bir oldu! Talihsiz adam, yakınlarını bulmak için enkaza koştu! Betonların arasından uçan bir muhabbet kuşu omzuna kondu! O da kuşun adını Mucize koydu. YUNUS EMRE KAVAK



                    HELAL SANA
                    Oyuncu Cengiz Bozkurt, yüzyılın afetinin yaşandığı bölgeye gitti. Gönüllü olarak depremzedelere yemek dağıttı, barınma ve yiyecek faaliyetlerine destek verdi. 20 gündür bölgede olan Bozkurt, "Önce eşimin memleketi Kahramanmaraş'a gittim. Erzak ve odun ulaştırdım. Ardından Hatay İskenderun'a geçtim. İhtiyaç olduğu sürece yardımlarımı sürdüreceğim" dedi.



                    FAY HATTINA BAKAN
                    Kahramanmaraş'taki iki deprem, coğrafyayı alt üst etti. Fay hattının geçtiği noktalardan biri de Hatay'daki zeytinlikti. Ortadan ikiye bölünen, sıvılaşmaya başlayan ve çöken zeytinlik, tüm dünyanın dikkatini çekti. Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen de zeytinliği görmek için Hatay'a gitti. İkiye bölünen zeytinlikte fay hattının geçtiği noktayı inceledi. Gördüğü manzara karşısında şoka giren Jorgensen "Buradan çıkartacağımız çok ders var" dedi. Jorgensen, Tepehan köyünde zeytinlik alanda oluşan yarık hakkında yetkililerden bilgi edindi.



                    İHMALE İMZA!
                    Asrın felaketi, Adana'yı da yıktı. 1996'da yapılan 14 katlı, 29 daireli Alpargün Apartmanı'ndan geriye, bir enkaz kaldı! 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binayı yapan Hasan Alpargün ise önce KKTC'de yakalandı. Tutuklandı. İfadesi, ihmalin kanıtıydı: Dere yatağıydı ancak imar izni vardı. Arsa sahibine burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar etti. Ben yapmasaydım da başkası yapacaktı. H. ve N. isimli belediye görevlileri harç yapılırken denetlemeye gelmediler. Oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrakları imzaladılar. MURAT KARAMANZIYA RAMOĞLU



                        ALEKS VURDU GOL OLDU
                        Hatay depremde yıkıldı. Ekipler, her enkazda "Sesimi duyan var mı" diye bağırdı. Bu sırada bir havlama sesi yankılandı. Ve tam 23 gün sonra Aleks, sağ kurtarıldı. Mucize köpek, dünyada manşetlere taşındı. Uzmanlar bu kurtuluşun sırrını anlattı: Husky'lerin tüyleri çift katmanlıdır. Susuz ortamda uzun süre hayatta kalırlar.



                        KATİL.NET
                        Antalya'da Gamze Yağlıoğlu (30), 2 yıl önce balkondan düşüp can verdi. Kocası Alper'in tırnaklarında DNA'sı tespit edildi. Talihsizkadının annesi, "Kızımın cesedi yerdeyken sosyal medyada vakit geçirmiş" dedi. Tutuklu eş ise katil olmadığını söyledi!

                        ÇORAKKALE
                        Çanakkale susuz kaldı! 30 Nisan'a kadar halı ve araba yıkamak yasaklandı. Aylık tüketim, 20 metreküple sınırlandırıldı.

                        GÖÇMEYEN KUŞ!
                        Leylek Jonas, tüm dünyayı dolaşıyor. Her yerde 1 gece kalıyor. Ama 3 gündür İstanbul'dan ayrılmıyor. Jonas'ın, mega kentin çöplüğünü çok sevdiği için göç etmediği belirtiliyor.

                        ALTIN VURUŞ
                        Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kazandı. Sevinçten kesenin ağzını açtı! Tüm takıma ve teknik heyete 35 adet altın kaplama telefon aldı. Bunun için tam 175 bin pound (4 milyon TL) saydı.

                        İNGİLİZLER ŞAŞIRTMADI
                        İngiliz hükümeti, Türk depremzedelere özel bir vize sağlanması için başlatılan imza kampanyasına verdiği yanıtta, bu konuda bir planlarının olmadığını açıkladı. 100 bin imza sonrası açıklama yapan Başbakan Sunak'ın partisine tepki yağdı.

                        SURİYE'Yİ UNUTTULAR
                        KAhramanmaraş merkezli çifte depremde, Suriye'de de büyük yıkım yaşandı. Resmi olmayan açıklamaya göre, Suriye'de hayatını kaybedelerin sayısı 7 bini aştı. Yetkililer, yardım konusunda Suriye'nin yok sayıldığına dikkat çekti.

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                        Haberler Yaşam Zehra Güneş’e sosyal medyada övgü yağdı! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal için...
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