Zehra Güneş’e sosyal medyada övgü yağdı! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal için...





ÇİFTE DEPREM RİSKİ

Deprem birçok kentte endişeleri artırdı. Uzmanlar da ilginç açıklamalarla dikkat çekti. Doç. Dr. Serkan Irmak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremde kırılan fayın çok uzun olması nedeniyle yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımları olduğunu söyledi. Irmak, "Eğer bölgede iyi bir erken uyarı sistemi olsaydı insanların 30-40 saniyelik bir zamanı olurdu" dedi.



7 ÜZERİNDE OLABİLİR

Prof. Dr. Şamil Şen, ABD'de bulunan San Andreas fermuar fay sisteminin Doğu Anadolu ve Elbistan fermuar tipi fay hattına benzediğini belirterek, "Marmara'da da çifte deprem olabilir" dedi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise şöyle konuştu: Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor."