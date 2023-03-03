Zehra Güneş’e sosyal medyada övgü yağdı! Depremde hayatını kaybeden Ceren Topal için...

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında VakıfBank önceki gün Polonya'nın LKS Commercecon Lodz ekibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya depremde hayatını kaybeden voleybolcu Ceren Topal'ın ismini yazılı olduğu formayla çıkan Zehra Güneş büyük alkış aldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Zehra Güneş, "Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" dedi.
ÇİFTE DEPREM RİSKİ
Deprem birçok kentte endişeleri artırdı. Uzmanlar da ilginç açıklamalarla dikkat çekti. Doç. Dr. Serkan Irmak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ilk depremde kırılan fayın çok uzun olması nedeniyle yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımları olduğunu söyledi. Irmak, "Eğer bölgede iyi bir erken uyarı sistemi olsaydı insanların 30-40 saniyelik bir zamanı olurdu" dedi.
7 ÜZERİNDE OLABİLİR
Prof. Dr. Şamil Şen, ABD'de bulunan San Andreas fermuar fay sisteminin Doğu Anadolu ve Elbistan fermuar tipi fay hattına benzediğini belirterek, "Marmara'da da çifte deprem olabilir" dedi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise şöyle konuştu: Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor."
GİDİYORLAR
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası risk altındaki kentlerden göç başladı. 1999 Marmara Depremi'ni hatırlayan İstanbul'da vatandaşların eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy, Pendik ve Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine göç ettikleri ifade edildi. Bir nakliye şirketi sahibi, İstanbul'dan çıkışların son 20 yılın zirvesine çıktığını belirtti.