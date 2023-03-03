Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İnşattı yapan müteahhitten ders niteliğinde sözler

Türkiye, yüzyılın afetinde tam 24 günü geride bıraktı. Depremin vurduğu 11 ilde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, onbinlercesi de yaralandı. Hatay'ın en fazla zarar gören bölgelerinden biri olan sahil bandında birçok yapı yıkıldı. Ayakta kalanlarda da zemin sıvılaşması nedeniyle hasar yaşandı. Bölgede iki uzun kulesiyle dikkat çeken alışveriş merkezi, otel ve rezidanstan oluşan yapıda hasarın oluşmaması dikkatlerden kaçmadı. Hatta iş yerlerinde hiçbir eşya hasar almadı. Tabaklar bile düşüp kırılmadı. Peki bunun arka planında nasıl bir inşaat vardı?
Binaları yapan Edip Zelluh, tüm önlemleri aldıklarını açıkladı. Birkaç ayda bitmesi planlanan zeminin 1.5 yıl sürdüğünü vurguladı. Zelluh, şu açıklamaları yaptı: Bina yapılırken son 60 yılın kayıtları incelendi. Hava durumu ile tarih boyunca yaşanan depremlere bakıldı. Türk mühendislerin öncülüğünde projeye başladık. Çok zor bir zemindi. Kazıklar 57 metreye kadar indi, diyafram duvarlar yapıldı.
Sadece dikey kazıklarla kalmadık. Yatay çivi şeklinde kazıklar çaktık. Bu yüzden izolatöre ihtiyaç duyulmadığı projenin şimdiki halinde de belli oluyor. Buradaki depremin sonrasında sahil bandında zemin 50-60 santimetre aşağıya çöktü. Bu yüzden pek çok bina kullanılamaz hale geldi. Bizim binamız kendi kotunda kalarak depremi hasar almadan atlattı. Burada sadece maliyet hesaplanmadı. İnsan kaybının önüne geçildi bu sayede. İzolatör kullanmadık.
NOTLAR
Afetin yaşandığı bölgede, depremzedelerin tahliyesi için düğmeye basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 28 Şubat'a kadar 618 bine yakın kişinin hava yoluyla tahliye edildiğini açıkladı.
Asrın felaketinin üzerinden 24 gün geçti. Adalet Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bölgede yıkılan ve imara aykırı değişiklik binalara ilişkin tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.