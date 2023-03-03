Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İnşattı yapan müteahhitten ders niteliğinde sözler

Türkiye, yüzyılın afetinde tam 24 günü geride bıraktı. Depremin vurduğu 11 ilde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, onbinlercesi de yaralandı. Hatay'ın en fazla zarar gören bölgelerinden biri olan sahil bandında birçok yapı yıkıldı. Ayakta kalanlarda da zemin sıvılaşması nedeniyle hasar yaşandı. Bölgede iki uzun kulesiyle dikkat çeken alışveriş merkezi, otel ve rezidanstan oluşan yapıda hasarın oluşmaması dikkatlerden kaçmadı. Hatta iş yerlerinde hiçbir eşya hasar almadı. Tabaklar bile düşüp kırılmadı. Peki bunun arka planında nasıl bir inşaat vardı?

Binaları yapan Edip Zelluh, tüm önlemleri aldıklarını açıkladı. Birkaç ayda bitmesi planlanan zeminin 1.5 yıl sürdüğünü vurguladı. Zelluh, şu açıklamaları yaptı: Bina yapılırken son 60 yılın kayıtları incelendi. Hava durumu ile tarih boyunca yaşanan depremlere bakıldı. Türk mühendislerin öncülüğünde projeye başladık. Çok zor bir zemindi. Kazıklar 57 metreye kadar indi, diyafram duvarlar yapıldı.