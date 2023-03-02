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    • Yaşam
    • 03.03.2023 06:11
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    • 03.03.2023 07:04
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    Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! Merkez üssü Onikişubat... AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

    Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde yaşandı. İşte AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    takvim.com.tr
    Kahramanmaraş’ta bir deprem daha!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde yaşandı.

    DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANAMRAŞ ONİKİŞUBAT
    AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

    "Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş) Tarih:2023-03-03 Saat:05:53:42 TSİ Enlem:37.841 N Boylam:36.618 E Derinlik:6.95 km"

    AFAD daha sonra yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

        2023.03.03 06:09:13 37.8778 36.6860 17.7 -.- 1.8 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.03.03 06:06:19 37.8662 37.8058 5.0 -.- 2.9 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

        2023.03.03 06:04:55 37.8495 36.6323 3.2 -.- 3.5 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.03.03 06:00:08 37.8443 36.6250 2.0 -.- 3.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.03.03 05:58:52 37.7323 36.6193 23.3 -.- 2.9 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.03.03 05:53:41 37.8507 36.6463 4.0 -.- 5.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.03.03 05:51:31 40.8207 31.0300 3.7 -.- 1.7 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

        2023.03.03 05:51:25 38.0963 37.2168 5.7 -.- 3.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

        2023.03.03 05:49:19 38.4767 40.1805 3.2 -.- 2.2 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG) İlksel

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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! Merkez üssü Onikişubat... AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler
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