Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! Merkez üssü Onikişubat... AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD daha sonra yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.