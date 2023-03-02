Kahramanmaraş'ta bir deprem daha! Merkez üssü Onikişubat... AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6.95 kilometre derinliğinde yaşandı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KAHRAMANAMRAŞ ONİKİŞUBAT
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;
"Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş) Tarih:2023-03-03 Saat:05:53:42 TSİ Enlem:37.841 N Boylam:36.618 E Derinlik:6.95 km"
AFAD daha sonra yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.