Yer: Hatay... Ares depremi önceden hissetti sahiplerinin hayatını kurtardı

Yüzyılın afetinden mucize kurtuluşlar da çıktı. Hatay'da yaşayan Elif Belli ve 3 çocuğunun köpekleri Ares sayesinde hayatta kaldığı anlaşıldı. Ares, sarsıntı başlamadan havladı. Belli'yi uyandırdı. Bir şeyler olduğundan şüphelenen Belli 3 çocuğunu yanına aldı. Ares'in kapıya doğru havlamasıyla dışarı çıktı. Bu sayede hepsi hayatta kaldı.
Çadırkente sığınan Belli "Ares uyandırmasaydı çocuklarımı toparlamam çok zordu. Vaktinde evden çıkamayıp yıkılan duvarın altında kalacaktık" ifadesini kullandı.
Çadırkente sığınan Belli "Ares uyandırmasaydı çocuklarımı toparlamam çok zordu. Vaktinde evden çıkamayıp yıkılan duvarın altında kalacaktık" ifadesini kullandı.