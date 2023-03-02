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    Yer: Hatay... Ares depremi önceden hissetti sahiplerinin hayatını kurtardı

    Hatay'da Elif Belli, depremden 2 hafta önce corgi cinsi köpek sahiplendi. Adına, “Ares” dedi. Sevimli hayvan ise sarsıntıyı dakikalar önce hissetti. Ev halkını zorla aşağı indirdi! Anne, 3 çocuğu ve kuşları, yıkılan binayı şok içinde izledi!

    Dilhan Dumanoğlu
    Can ’dogs’tu
    Yüzyılın afetinden mucize kurtuluşlar da çıktı. Hatay'da yaşayan Elif Belli ve 3 çocuğunun köpekleri Ares sayesinde hayatta kaldığı anlaşıldı. Ares, sarsıntı başlamadan havladı. Belli'yi uyandırdı. Bir şeyler olduğundan şüphelenen Belli 3 çocuğunu yanına aldı. Ares'in kapıya doğru havlamasıyla dışarı çıktı. Bu sayede hepsi hayatta kaldı.

    Çadırkente sığınan Belli "Ares uyandırmasaydı çocuklarımı toparlamam çok zordu. Vaktinde evden çıkamayıp yıkılan duvarın altında kalacaktık" ifadesini kullandı.
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    Haberler Yaşam Yer: Hatay... Ares depremi önceden hissetti sahiplerinin hayatını kurtardı
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