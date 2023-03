Hatay'da Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan 470 yıllık camide tek bir taş bile yerinden oynamadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 11 ili yerle bir etti. Yüzyılın afetinde can veren vatandaşlarımızın sayısı her saat yükseldi. Her biri yüreğimizi deldi geçti.



Devlet, milletiyle omuz omuza verdi. Yaraları sarmak için imkanlarını seferber etti. İşte tüm bunlar olurken Anadolu coğrafyası bize bir kez daha sağlam yapının önemini gösterdi.







Hatay Belen'deki tarihi taş yapıların ayakta kalması dikkati çekti. Onlardan biri de Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ydi. Muhteşem Süleyman tarafından 1553 yılında tarihi İpek Yolu üzerinde yaptırılan ve kendi adıyla anılan yüzlerce yılık cami depremde hasar görmedi.







Muhlisali Mahallesi'ndeki 470 yıllık caminin sapasağlam olduğu tespit edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler camide sadece küçük sıva dökülmeleri olduğunu söyledi. Bu arada Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin karşısında 40 yıldır tatlıcılık yapan Mustafa Öksüz ilçede doğup büyüdüğünü belirtti. Annesinin de uzun yıllar camide öğrencilere yemek yaptığını kaydetti. Öksüz, şunları söyledi: Cami çok sayıda deprem görmüş ama hepsine de dayanmış. 6 Şubat'da yaşanan şiddetli depremde de maşallah sapasağlam kaldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu bu camimizin bitişiğindeki hamamımızda da herhangi bir hasar yok.



SIRRI KÜFEKİ TAŞI

TARİHİ yapıların sağlam kalmasının sırrı Küfeki Taşı. Küfeki Taşı, Roma ve Bizans'ta kullanıldı. Osmanlı'da, Mimar Sinan'la zirveye ulaştı. Özellikleri ise şunlardı: Boşluklu ve kristalli bir taş. Havadaki karbondioksiti alarak zamanla sertleşir. Yıllar geçtikçe dayanıklılığı artar. Ömrü 2 bin 500 yıla kadar ulaşır. Depreme de dayanıklıdır çünkü üç eksenli gerilme altında (deprem yüklemesi) etkin bir esneme gösterir. Küfeki taşı aynı zamanda klimatik özelliği de olan bir taştır.