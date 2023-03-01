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    • Yaşam
    • 02.03.2023 06:02
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    • 02.03.2023 06:02
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    Son dakika: Kocaeli'de bir depoda yangın

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan ve gecekonduya sıçrayan yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında geri dönüşüm deposu ve gecekondunun çatısı zarar gördü.

    Kocaeli’de bir depoda yangın

    Cumaköy Mahallesi 3317. Sokak'ta geri dönüşüm deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki gecekondunun çatısına sıçradı.

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
        HangiKredi
        Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'de bir depoda yangın
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