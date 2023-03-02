Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İlber Ortaylı'dan 'Celal Şengör' gafı! Sosyal medya gündem oldu

    Prof. Dr. İlber Ortaylı, canlı yayında Naci Görür’ün Celal Şengör’den daha iyi olduğunu söyledi. Ortaylı'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Celal’den iyidir!
    Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı canlı yayının sona erdiğini düşünerek bir gafa imza attı. Programda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi konuşuldu.



    Kapanış anında ise İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek Naci Görür için "O bizim Celal'den (Şengör) daha iyidir" dedi. Ortaylı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Yaşam İlber Ortaylı'dan 'Celal Şengör' gafı! Sosyal medya gündem oldu
        SON DAKİKA