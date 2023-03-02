İlber Ortaylı'dan 'Celal Şengör' gafı! Sosyal medya gündem oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı canlı yayının sona erdiğini düşünerek bir gafa imza attı. Programda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi konuşuldu.
Kapanış anında ise İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek Naci Görür için "O bizim Celal'den (Şengör) daha iyidir" dedi. Ortaylı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kapanış anında ise İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek Naci Görür için "O bizim Celal'den (Şengör) daha iyidir" dedi. Ortaylı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.