Afet gölgesinde yer alan bazı noktalarda kuraklık riski

Türkiye, asrın deprem felaketinde ağır yıkımın yaşandığı 11 ilde giden canlara yanarken, bölgede bazı noktalarda süren kuraklık da endişe yaratıyor. Adıyaman'da az miktardaki yağışa rağmen devam edince çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Hala bölgede beklenen yağmurun yağmaması tarladaki ekini vurdu.
Uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle ekilen buğday ve arpa istenen boya ulaşamadı. Üstelik tarladaki ekin, yağış ve gübre alamadığı için sararmaya da başladı.
Uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle ekilen buğday ve arpa istenen boya ulaşamadı. Üstelik tarladaki ekin, yağış ve gübre alamadığı için sararmaya da başladı.