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    Afet gölgesinde yer alan bazı noktalarda kuraklık riski

    Türkiye, asrın deprem felaketinde ağır yıkımın yaşandığı 11 ilde giden canlara yanarken, bölgede bazı noktalarda süren kuraklık da endişe yaratıyor...

    ERDOĞAN YAPIK ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
    Kuraklık riski
    Türkiye, asrın deprem felaketinde ağır yıkımın yaşandığı 11 ilde giden canlara yanarken, bölgede bazı noktalarda süren kuraklık da endişe yaratıyor. Adıyaman'da az miktardaki yağışa rağmen devam edince çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Hala bölgede beklenen yağmurun yağmaması tarladaki ekini vurdu.

    Uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle ekilen buğday ve arpa istenen boya ulaşamadı. Üstelik tarladaki ekin, yağış ve gübre alamadığı için sararmaya da başladı.
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    Haberler Yaşam Afet gölgesinde yer alan bazı noktalarda kuraklık riski
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