Asi Nehri boyunca denize doğru uzanan asfalt yolda ürküten fay kırıkları

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'daki Mileyha Kuş Cenneti'nin Asi Nehri kenarında denizle buluştuğu asfalt yolun 2 kilometreden fazla kısmında büyük yanıklar oluştu.
Ulaşıma kapalı yolun bazı bölümlerinin büyük kısmı yok olurken, depremle oluşan yarıkların derinliği bazı yerlerde 3-4 metreyi buldu. Yol haricinde nehir kenarında da birçok tarla, arazi ve kumsalda depremle oluşan benzer düzeyde yarıklar görüldü.
Bölge sakinlerinden Temel Diyap, Asi Nehri boyunca denize uzanan yoldaki yarıkların depremde oluştuğunu belirterek, "Burası Lübnan'dan doğan Asi Nehri'nin denize döküldüğü son nokta. Yolların hali ortada, korkunç" dedi.
Ulaşıma kapalı yolun bazı bölümlerinin büyük kısmı yok olurken, depremle oluşan yarıkların derinliği bazı yerlerde 3-4 metreyi buldu. Yol haricinde nehir kenarında da birçok tarla, arazi ve kumsalda depremle oluşan benzer düzeyde yarıklar görüldü.
Bölge sakinlerinden Temel Diyap, Asi Nehri boyunca denize uzanan yoldaki yarıkların depremde oluştuğunu belirterek, "Burası Lübnan'dan doğan Asi Nehri'nin denize döküldüğü son nokta. Yolların hali ortada, korkunç" dedi.