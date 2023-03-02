Arazi sahibi müteahhidi müteahhit ise depremi suçladı! 30 kişiye mezar olan bina ile ilgili şok ifadeler

İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti. Arazi sahibi Mahmut Portakal'ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.

Portakal, "Biz binayı 2007 Deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir" diyerek depreme kusur buldu. Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.