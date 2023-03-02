Şişli'de hareketli gece! Önce sokak ortasında bağrındı ardından silahla dehşet saçtı

Şişli'de bir şüpheli aralarında husumet bulunan akrabasının evine kavgaya geldi. Evin kapısını zorlayan şüpheli açamayınca sokak üzerinde bağırmaya başladı. Daha sonra evin penceresine çıkan akrabasıyla tartışan şüpheli yanında getirdiği silahla pencereden içeriye ateş etti. Kurşun evin içinde bulunan Özkan E.'nin omzuna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özkan E. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Olay, Paşa Mahallesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akrabasıyla arasında husumet bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi akrabasının evinin bulunduğu sokağa geldi. Bir süre sokak üzerinde bağıran şüpheli daha sonra evin içine girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan şüpheli tekrar sokak üzerinde bağırmaya devam etti. Bu bağırmalara dayanamayan akrabası evin penceresine çıkarak akrabasıyla tartışmaya başladı.