Van’ın Erek Dağı'nda bulunan sütun şelalesi hayran bıraktı





ACININ MERKEZ ÜSSÜ

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu depremler Hatay Defne'yi de yıktı. 5 bin 200 nüfuslu Elektrik Mahallesi'nde taş üstünde taş bırakmadı! Yalnızca o mahallede bin kişi hayatını kaybetti, kurtulanlar ise başka illere dağıldı. Bir tek muhtar Nihat Derviş

mahallesini bırakamadı. Geride kalan enkaza bakarken gözyaşlarını tutamadı: Mahallenin yüzde 96'sı yok artık. Bunların hepsi benim ailem. Kimin nerede oturduğunu tek tek biliyorum.Evlerini korumam lazım. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum.



SOYGUN ÇOCUK İŞİ

İstanbul'da bir zanlı, oyuncak silahla bankayı soyup kaçtı. Kıskıvrak yakalandı.



FİLM GİBİ HAY'ET'

Nusret, kasap çırağı olarak işe başladı. "Salt Bae" deyip tuzu attı. Tüm dünyada şöhreti yakaladı. Şimdi de hayatını belgesel yapmak isteyen dijital platformla anlaştı. 10 milyon dolar alacağı vurgulandı.



ÜMİTSİZ VAKA!

İstanbul'da Ümit Karakoyun (25), platonik aşkı Asiye Nur Atalay'ı (19) kıskançlık yüzünden katletti. Pişkin savunmasıyla "Pes" dedirtti: Rahmetlinin ailesinden çok özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum!



YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Asrın felaketi, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'ni enkaza çevirdi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 12 bloklu sitenin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın, FETÖ üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı belirlendi.



TUTUKLU SAYISI 230'A ULAŞTI

Adalet Bakanlığı, depremin ardından soruşturma başlattı. Yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı, 203'e ulaştı. Provoke eden paylaşımlarda bulunan 145 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



ERVA'YI ARIYORUZ

Kahramanmaraş'taki depremde Aktaş Ailesi de enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra kurtarıldı. Ancak anne Ayşe Betül ile kızı Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Tedavisi tamamlanan baba Abdullah Aktaş, bir türlü kızı Erva'yı bulamadı. DNA eşleşmesinden de sonuç alamadı. "Ben 4 cenazeyi verdim; ama bu daha ağır bastı. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" diye ağladı.



AHMET ERCAN GÖZALTINA ALINDI

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyada 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklinde paylaşım yaptı. Ercan, bu sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan Elazığ'da gözaltına alındı.



KAZIM AKŞAR'I KAYBETTIK

Ünlü oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Akşar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Akşar, "Kara Melek", "Kadın İsterse", "Kurtlar Vadisi", "Küçük Hanımefendi" ile "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda rol almıştı.



BABA PARA VER!

İstanbul Kadıköy'de dolandırıcı D.M, yaşlı insanları aradı. Oğulları olarak rol yaptı. "Baba acil paraya ihtiyacım var" diyerek kandırdı. Yakalanan D.M'nin 19 vatandaşı 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Tutuklandı.



TİK TOK YASAK

Beyaz Saray, federal kurumlara Çin merkezli Tik- Tok uygulamasının cihazlardan kaldırılması için 30 gün süre verdi. Bu karar tepkilere neden oldu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) danışmanı Jenna Leventoff, "sosyal medya platformlarının sansürlememesi ve Amerikan vatandaşlarının ifade özgürlüğüne müdahale etmesi, büyük bir skandal" dedi.

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