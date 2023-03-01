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    Van’ın Erek Dağı'nda bulunan sütun şelalesi hayran bıraktı

    Van’ın Erek Dağı'nda bulunan sütun şelalesi dondu... Dağcıların rotasında yer alan bölge eksi 25 dereceyi gördü. İşte sizler için derlediğimiz 1 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Gören dondu kaldı!

    2013 yılında 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda keşfedilen Sütun Şelalesi, daha sonraki yıllarda doğasever ve dağcıların gözdesi haline geldi. Her yıl ocak ayı itibariyle sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonucu oluşan Sütun Şelalesi, eşsiz görüntüsüyle mest ediyor.



    GÖRÜLMELİ
    Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştiren dağcı Günay Yağız ve Nurullah Açar, şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hayran kaldıklarını ifade ederek, "Şelale donmuş. Sarmaç köyü rotasından 3 saatlik uzaklıktaki Sütun Şelalesi, şubat ayında buz tırmanışına da uygundur. Rotası zorlu ve teknik tırmanış ekipmanı ve bilgisi gerektiriyor. Buzun tırmanış için uygunluğunu kontrole gittik. Kar çok derindi ve yer yer 2 metreden fazlaydı. Ama görülmeye değer" dedi.



    ZAMANI KİMSE BİLEMEZ
    New York Times, ilginç bir çalışma yaptı. Aralarında dünyaca ünlü profesörlerin bulunoduğu uzmanlara, Türkiye'de yeşenen depremi sordu. Hepsi, yüzyılın felaketi derken Amerikalı Ross Stein bu durumun ABD için de araştırılması gerektiğini söyledi. Stein, "Türkiye'deki depremlerden çok büyük miktarda bilgi edineceğimiz konusunda şüphe yok. 7.5'lik deprem beklenen artçı şoktan 10 kat daha güçlüydü. Araştırmaları San Andreas fay hattı için kullanacağız. İstanbul bölgesinde meydana gelebilecek büyük deprem için yetkililer önlem almalı. Büyük depremin beş yıl içinde mi, yoksa 50 yıl içinde mi olacağını şimdiden kestirmenin imkanı yok. Ancak levhalarındaki gerilim, İstanbul bölgesi yönüne aktı" dedi.



        PUTİN ÖLECEK
        Ukraynalı Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümü nedeniyle ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Putin rejiminin kırılganlığının [Rus] devleti içinde hissedildiği bir an kesinlikle gelecek. Putin'i eninde sonunda yakınındakiler öldürecek. Çünkü bazı hikayeler böyle biter."



        'KOCAMAN' DEHŞET
        Adana Çukurova'da dün yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Abdülsamet Kocaman olduğu öğrenilen kişinin başından vurularak öldürüldüğünü Zülfiye D.'nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Zülfiye D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Kocaman'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



        'YER'SİZ CİNAYET
        Adana'da Samet Karan (32) ve Ercan Ortatepe (35), boş arazideki yerde dinlenmek istedi. Siraç Ö. ve Murat Ö. "Burada oturamazsınız gidin?" dedi. Tabanca çıkartıp ateş etti. İkili, hayatını kaybetti. Katiller, tutuklandı. İki arkadaştan geriye 5 yetim çocuk, gözü yaşlı anne ve eşleri kaldı.



            16 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 16 milyon 34 bin lira devretti. 5 bilenler 43 bin 376'şar, 4 bilenler bin 50'şer, 3 bilenler 52'şer, 2 bilenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.



            AYBÜKE YAŞAMALI
            Hatay'da yaşayan Semiha-Sedat Uyrum'un ikizleri Amine ve Aybüke, SMA'lı dünyaya geldi. Çift, kızlarının tedavisi için Kahramanmaraş'a gitti. Bu sırada deprem meydana geldi. Kalbi duran Amine, hayatını kaybetti. Anne Uyrum, "Çocuklarımız için kampanya başlattık. Şu an yüzde 2 seviyesinde. Aybüke'yi de kaybetmek istemiyoruz" dedi.



            MİNYONLUK MUTLULUK
            Hatay'daki Aslı Erdoğan ile eşi, enkazdan kurtarıldı. Kayseri'de tedavi altına alındı. Çiftin kedileri Minyon da afetin 13'üncü gününde binadan çıktı! Bursa'da bakıma alındı. Çipinden, sahibi Aslı Erdoğan'a ulaşıldı. Kedisinin yaşadığını öğrenen Erdoğan, Kayseri'den yola çıktı. Tam 670 kilometre yol kat edip, Bursa'ya ulaştı. 21 gün sonra Minyon'u hasretle kucakladı.



                VEDA TOPLANTISI
                Hatay İskenderun'daki 42 yıllık Eda Apartmanı, bölgenin en gözde yapılarından biriydi. Satılık daireler için 7 milyon 750 bin lira istendi. Kiralar ise 19 bin 500 TL'ydi. Ancak deprem, deniz manzaralı o apartmanı saniyeler içinde enkaza çevirdi! 38 dairede 128 kişinin yaşadığı binadan yalnızca 8 kişi kurtarılabildi. Afetin2 3'üncü gününde ise Eda Apartmanı'yla ilgili yürek yakan bir detay gündeme geldi. Apartman sakinlerinden Filiz Y., yönetimin depremden bir gün önce toplanarak binanın yıkılması yönünde oy birliği ile karar aldığını, ancak bunu uygulamaya zamanlarının kalmadığını söyledi.
                MUHARREM DOĞANTEZ



                ÇOK İLGİNÇ
                Eskişehir'deki Tabakhane Mobilyacılar Camii, 1986'da yapıldı. Yıllar içinde etrafında inşa edilen binaların arasında kaldı. Esnaf Mustafa Saylık, "Abartmıyorum bize günde 3, 4 kez camiyi soruyorlar. Minaresi bile gözükmüyor" ifadesini kullandı.



                ACININ MERKEZ ÜSSÜ
                Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu depremler Hatay Defne'yi de yıktı. 5 bin 200 nüfuslu Elektrik Mahallesi'nde taş üstünde taş bırakmadı! Yalnızca o mahallede bin kişi hayatını kaybetti, kurtulanlar ise başka illere dağıldı. Bir tek muhtar Nihat Derviş
                mahallesini bırakamadı. Geride kalan enkaza bakarken gözyaşlarını tutamadı: Mahallenin yüzde 96'sı yok artık. Bunların hepsi benim ailem. Kimin nerede oturduğunu tek tek biliyorum.Evlerini korumam lazım. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum.

                SOYGUN ÇOCUK İŞİ
                İstanbul'da bir zanlı, oyuncak silahla bankayı soyup kaçtı. Kıskıvrak yakalandı.

                FİLM GİBİ HAY'ET'
                Nusret, kasap çırağı olarak işe başladı. "Salt Bae" deyip tuzu attı. Tüm dünyada şöhreti yakaladı. Şimdi de hayatını belgesel yapmak isteyen dijital platformla anlaştı. 10 milyon dolar alacağı vurgulandı.

                ÜMİTSİZ VAKA!
                İstanbul'da Ümit Karakoyun (25), platonik aşkı Asiye Nur Atalay'ı (19) kıskançlık yüzünden katletti. Pişkin savunmasıyla "Pes" dedirtti: Rahmetlinin ailesinden çok özür diliyorum. Tahliyemi istiyorum!

                YURT DIŞINA KAÇMIŞ
                Asrın felaketi, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'ni enkaza çevirdi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 12 bloklu sitenin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın, FETÖ üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı belirlendi.

                TUTUKLU SAYISI 230'A ULAŞTI
                Adalet Bakanlığı, depremin ardından soruşturma başlattı. Yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı, 203'e ulaştı. Provoke eden paylaşımlarda bulunan 145 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

                ERVA'YI ARIYORUZ
                Kahramanmaraş'taki depremde Aktaş Ailesi de enkaz altında kaldı. Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra kurtarıldı. Ancak anne Ayşe Betül ile kızı Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Tedavisi tamamlanan baba Abdullah Aktaş, bir türlü kızı Erva'yı bulamadı. DNA eşleşmesinden de sonuç alamadı. "Ben 4 cenazeyi verdim; ama bu daha ağır bastı. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" diye ağladı.

                AHMET ERCAN GÖZALTINA ALINDI
                Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyada 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklinde paylaşım yaptı. Ercan, bu sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan Elazığ'da gözaltına alındı.

                KAZIM AKŞAR'I KAYBETTIK
                Ünlü oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Akşar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Akşar, "Kara Melek", "Kadın İsterse", "Kurtlar Vadisi", "Küçük Hanımefendi" ile "Yağmurdan Kaçarken" gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda rol almıştı.

                BABA PARA VER!
                İstanbul Kadıköy'de dolandırıcı D.M, yaşlı insanları aradı. Oğulları olarak rol yaptı. "Baba acil paraya ihtiyacım var" diyerek kandırdı. Yakalanan D.M'nin 19 vatandaşı 2 milyon 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Tutuklandı.

                TİK TOK YASAK
                Beyaz Saray, federal kurumlara Çin merkezli Tik- Tok uygulamasının cihazlardan kaldırılması için 30 gün süre verdi. Bu karar tepkilere neden oldu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) danışmanı Jenna Leventoff, "sosyal medya platformlarının sansürlememesi ve Amerikan vatandaşlarının ifade özgürlüğüne müdahale etmesi, büyük bir skandal" dedi.

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                Haberler Yaşam Van’ın Erek Dağı'nda bulunan sütun şelalesi hayran bıraktı
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