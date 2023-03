Van’ın Erek Dağı'nda bulunan sütun şelalesi hayran bıraktı

ZAMANI KİMSE BİLEMEZ

New York Times, ilginç bir çalışma yaptı. Aralarında dünyaca ünlü profesörlerin bulunoduğu uzmanlara, Türkiye'de yeşenen depremi sordu. Hepsi, yüzyılın felaketi derken Amerikalı Ross Stein bu durumun ABD için de araştırılması gerektiğini söyledi. Stein, "Türkiye'deki depremlerden çok büyük miktarda bilgi edineceğimiz konusunda şüphe yok. 7.5'lik deprem beklenen artçı şoktan 10 kat daha güçlüydü. Araştırmaları San Andreas fay hattı için kullanacağız. İstanbul bölgesinde meydana gelebilecek büyük deprem için yetkililer önlem almalı. Büyük depremin beş yıl içinde mi, yoksa 50 yıl içinde mi olacağını şimdiden kestirmenin imkanı yok. Ancak levhalarındaki gerilim, İstanbul bölgesi yönüne aktı" dedi.