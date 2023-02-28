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    • 27.02.2023 12:12
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    • 28.02.2023 07:11
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    Malatya Yeşilyurt'ta deprem! Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedildi! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    Son dakika haberleri... Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada 27 Şubat saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem sonrası 29 binanın çöktüğü bildirildi. Son dakika açıklamasına göre depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti 110 vatandaşımız yaralandı. Saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan eşya almak için eve giren bir baba ve kızı yoğun çalışmalar sonrası enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. İşte AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Malatya’da deprem!

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölge sallanmaya devam ediyor. Malatya'da 27 Şubat saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
    Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

    Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

    Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

    ENKAZDAN BABA İLE KIZI KURTARILDI
    Depremde yıkılan Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'taki binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı.

    AFAD, UMKE, itfaiye, asker ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma Deliktaş kurtarıldı.

    Baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Aziz ve Şeyma Deliktaş'ın evlerine eşya almak için girdikleri öğrenildi.

    AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
    Deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi. İşte dakika dakika yaşanan son gelişmeler:

    05.18: Malatya'da saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        27 ŞUBAT'TA YAŞANAN GELİŞMELER

        16.00 '32 KİŞİYİ SAĞ KURTARDIK'

        AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da depremde yıkılan bina sayısının 29 olarak tespit edildiğini, yaralı sayısının da 110'a yükseldiğini belirterek, "Bunların bazıları enkazla ilgili bazıları da artçı sarsıntı sonrası yaşanan travma ile ilgili hastanelere başvurmuş durumda. Yoğun bir şekilde arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hem Malatya'da bulunan arama- kurtarma personellerimiz hem de çevre illerden takviye ettiğimiz arama- kurtarma personellerimizle beraber 657 kişilik bir ekip arama- kurtarmayı aktif bir şekilde devam ettirmektedir" dedi.

        2 binada arama- kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Sezer, "Enkazdan şu ana kadar 32 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve eşya alınmamasını özellikle istirham ediyoruz. Afet bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın telefonlarına bildirimde bulunduk, daha önce de bulunmuştuk. Bu noktada sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmekte. Hasar alan binalarımız yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği için kesinlikle hasar gören binalardan uzak durmalarını özellikle istirham ettiğimizin bir kere daha altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

        15.10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depreme ilişkin bilgi verdi.

        Koca, " Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        AFAD'IN AÇIKLAMASI
        14.02 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile AFAD Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'daki depremin ardından ekiplerin helikopterlerle olay bölgesine sevk edildiğini belirterek, "Maalesef depremde 1 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

        Sezer, arama kurtarma çalışmalarının özellikle 5 binada yoğun şekilde devam ettiğini bildirerek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden itibaren neredeyse üç dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların birçoğu 5 ve üzeri büyüklükte." dedi.

        Bölgedeki hasarlı binalardan uzak durulması yönünde vatandaşları uyardıklarını hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:

        "Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Eşya tahliyesi zaten yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemlerini de kesinlikle yapmasınlar, binalara girmesinler. Vefat eden vatandaşımıza, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

        "HER ÜÇ DAKİKADA BİR ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELİYOR"

        AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da bölgede çok olağandışı bir deprem aktivitesiyle karşı karşıya olunduğunu bildirdi.

        Tatar, ikisi 7,7 ve 7,6, diğerleri 6,4 ve 5,3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6 arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı olduğunu belirtti.

        Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin de büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı olarak değerlendirildiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

        "Kaynaklanan fay daha önce Doğanşehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem ve bu deprem sonucunda da bugün ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik.

        Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık altı ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece üç haftada kaydedildiğini gösteriyor. Bu gerçekten büyük bir rakam ve 3-4 arası büyüklükte, yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı 1963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu.

        Bu ne anlama geliyor? Bizim bundan üç dört ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer sadece şu ana kadar 45 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Toplam 10 bin 282 artçı sarsıntıdan bahsettim. Bunların dağılımına baktığımızda neredeyse her üç dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir."

        "İKİNCİL AFETLERİN TESPİTİ KONUSUNDA EKİPLER KIRSALDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR"
        Tatar, özellikle 5'in üzerinde ve biraz altında, vatandaşların hissedebileceği büyüklükteki artçı sarsıntıların olacağını, bu kadar büyük bir aktivitenin içerisinde bunların son derece olağan olduğunu söyledi.

        Malatya'da 5,6'lık deprem anı anbean kamerada

        Buna vatandaşların hazırlıklı olmasını ve artçıları soğukkanlı şekilde, panik yapmadan karşılamasını isteyen Tatar, depremin 22. gününde büyük bir travma yaşandığını, bir yandan sürekli artçı sarsıntılar olduğunu diğer yandan iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

        Tatar, özellikle artçı sarsıntılardan sonra bazı yerleşim yerlerinde kaya düşmesi tehlikesinin de olabildiğini ifade ederek, "Bu anlamda AFAD ekiplerini oluşturdu. Şu anda bu depremler sonrasında yaşanan ve bizim ikincil afet olarak değerlendirdiğimiz kaya düşmesi, heyelan, çökmeler, obruk çökmeleri gibi ikincil afetlerin tespiti konusunda ekipler sahada, bütün kırsalda çalışmalarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

        Tatar, vatandaşlardan AFAD'ın ve diğer resmi kurumların yayınladıkları dışındaki bilgilere itibar edilmemesini istedi.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER: 22 BİNA YIKILDI
        13.18 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını, 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Özer 5 vatandaşın da enkazlardan kurtarıldığını duyurdu.

        SAĞLIK BAKANI KOCA: EKİPLER GÖREVDE
        13.04 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Saat 12.04'te Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmaması. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI A HABER'E KONUŞTU
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar deprem sonrası A Haber'de konuştu. Çınar yaptığı açıklamada yıkılan binaların olduğunu belirterek, enkaz altında baba ve kızı olduğunu bildirdi.

            AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

            AFAD'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA: YIKILAN BİNALAR VAR
            AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." ifadelerine yer verildi.

            AFAD'dan yapılan uyarıda, "Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." denildi.


            KAHRAMANMARAŞ'TAN ACI HABER GELDİ
            Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta bir bölümü çöken fabrikada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

            Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan metal mutfak eşyası fabrikasından malzeme çıkaran işçiler, merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

            Fabrikanın bir kısmında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

            Arama kurtarma çalışmasında kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

            Yaralı olarak çıkarılan 4 işçi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

            KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
            2023.02.27 12:20:37 38.2047 37.2747 3.7 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 12:16:27 38.5130 40.3497 5.4 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

            2023.02.27 12:13:58 37.5237 37.3170 8.0 -.- 2.3 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 12:04:48 38.2535 38.2932 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

            2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel

            2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

            2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

            ASRIN FELAKETİ İLE MÜCADELE
            Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin acıları tazeyken Niğde'de meydana gelen deprem de vatandaşları tedirgin etti. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma sebep olurken 45 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet bölge için seferber olurken sahada çalışmalar da sürüyor.

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            Haberler Yaşam Malatya Yeşilyurt'ta deprem! Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedildi! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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