27 ŞUBAT'TA YAŞANAN GELİŞMELER

16.00 '32 KİŞİYİ SAĞ KURTARDIK'

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da depremde yıkılan bina sayısının 29 olarak tespit edildiğini, yaralı sayısının da 110'a yükseldiğini belirterek, "Bunların bazıları enkazla ilgili bazıları da artçı sarsıntı sonrası yaşanan travma ile ilgili hastanelere başvurmuş durumda. Yoğun bir şekilde arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hem Malatya'da bulunan arama- kurtarma personellerimiz hem de çevre illerden takviye ettiğimiz arama- kurtarma personellerimizle beraber 657 kişilik bir ekip arama- kurtarmayı aktif bir şekilde devam ettirmektedir" dedi.

2 binada arama- kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden Sezer, "Enkazdan şu ana kadar 32 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve eşya alınmamasını özellikle istirham ediyoruz. Afet bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın telefonlarına bildirimde bulunduk, daha önce de bulunmuştuk. Bu noktada sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmekte. Hasar alan binalarımız yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği için kesinlikle hasar gören binalardan uzak durmalarını özellikle istirham ettiğimizin bir kere daha altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

15.10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depreme ilişkin bilgi verdi.

Koca, " Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'IN AÇIKLAMASI

14.02 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile AFAD Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'daki depremin ardından ekiplerin helikopterlerle olay bölgesine sevk edildiğini belirterek, "Maalesef depremde 1 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

Sezer, arama kurtarma çalışmalarının özellikle 5 binada yoğun şekilde devam ettiğini bildirerek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden itibaren neredeyse üç dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların birçoğu 5 ve üzeri büyüklükte." dedi.

Bölgedeki hasarlı binalardan uzak durulması yönünde vatandaşları uyardıklarını hatırlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Bu sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Eşya tahliyesi zaten yasaklanmıştı. Bu tür tahliye işlemlerini de kesinlikle yapmasınlar, binalara girmesinler. Vefat eden vatandaşımıza, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

"HER ÜÇ DAKİKADA BİR ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELİYOR"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da bölgede çok olağandışı bir deprem aktivitesiyle karşı karşıya olunduğunu bildirdi.

Tatar, ikisi 7,7 ve 7,6, diğerleri 6,4 ve 5,3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6 arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı olduğunu belirtti.

Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremin de büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı olarak değerlendirildiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Kaynaklanan fay daha önce Doğanşehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem ve bu deprem sonucunda da bugün ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik.

Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık altı ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece üç haftada kaydedildiğini gösteriyor. Bu gerçekten büyük bir rakam ve 3-4 arası büyüklükte, yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı 1963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu.

Bu ne anlama geliyor? Bizim bundan üç dört ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer sadece şu ana kadar 45 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Toplam 10 bin 282 artçı sarsıntıdan bahsettim. Bunların dağılımına baktığımızda neredeyse her üç dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir."

"İKİNCİL AFETLERİN TESPİTİ KONUSUNDA EKİPLER KIRSALDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORLAR"

Tatar, özellikle 5'in üzerinde ve biraz altında, vatandaşların hissedebileceği büyüklükteki artçı sarsıntıların olacağını, bu kadar büyük bir aktivitenin içerisinde bunların son derece olağan olduğunu söyledi.