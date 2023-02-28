Asrın felaketi tonlarca taşı evlerin üzerine yuvarladı!

Tam 22 gün önce Türkiye, yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem şehirleri adeta yerinden oynattı. Binlerce insanımızın ölümüne yol açtı. Devletmillet el ele verip yaraları sarmaya başladı. 85 milyon depremin yaralarını sarmaya çalışırken ortaya çıkan manzara depremin kanıtıydı. Filmleri aratmayan adres, depremin yıktığı 11 ilden biri olan Adıyaman'dı. Kahta İlçesi'ne bağlı Eski Kahta Köyü'ndeki depremin izleri, felaketin büyüklüğünü bir kez daha ortaya çıkardı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, dağları bile ortadan ikiye ayırdı. Tonlarca ağırlıktaki büyük kaya parçası, artçı sarsıntılarla hareket ederek Hacı Bulgur'a ait tek katlı eve çarptı. Ortadan ikiye ayrıldı. Eve çıkan yol da düşen parçalar nedeniyle kapandı. Evin sahibi Hacı Bulgur (40), hala şoktaydı. O anı anlatırken adeta küçük kıyameti yaşadı: Kaya, depremden sonra ağır çatlaklar verdi. İlk depremin olduğu gece, büyük bir parça evimin üstüne düşünce annemle kaçtım. Depremin ardından sekizinci, dokuzuncu gün taş ikiye ayrılmış. Biz, o sırada ablamdaydık. Gelince gördüm ki büyük felaket olmuş, kayanın evime çarptığını gördüm. Kaya, daha da aşağıya yuvarlansaydı birçok evi yerle bir ederdi.