Asrın felaketi tonlarca taşı evlerin üzerine yuvarladı!

Tam 22 gün önce Türkiye, yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem şehirleri adeta yerinden oynattı. Binlerce insanımızın ölümüne yol açtı. Devletmillet el ele verip yaraları sarmaya başladı. 85 milyon depremin yaralarını sarmaya çalışırken ortaya çıkan manzara depremin kanıtıydı. Filmleri aratmayan adres, depremin yıktığı 11 ilden biri olan Adıyaman'dı. Kahta İlçesi'ne bağlı Eski Kahta Köyü'ndeki depremin izleri, felaketin büyüklüğünü bir kez daha ortaya çıkardı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, dağları bile ortadan ikiye ayırdı. Tonlarca ağırlıktaki büyük kaya parçası, artçı sarsıntılarla hareket ederek Hacı Bulgur'a ait tek katlı eve çarptı. Ortadan ikiye ayrıldı. Eve çıkan yol da düşen parçalar nedeniyle kapandı. Evin sahibi Hacı Bulgur (40), hala şoktaydı. O anı anlatırken adeta küçük kıyameti yaşadı: Kaya, depremden sonra ağır çatlaklar verdi. İlk depremin olduğu gece, büyük bir parça evimin üstüne düşünce annemle kaçtım. Depremin ardından sekizinci, dokuzuncu gün taş ikiye ayrılmış. Biz, o sırada ablamdaydık. Gelince gördüm ki büyük felaket olmuş, kayanın evime çarptığını gördüm. Kaya, daha da aşağıya yuvarlansaydı birçok evi yerle bir ederdi.
500 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE
Deprem yıktı geçti. Çünkü peş peşe yaşanan iki deprem 500 atom bombası gücündeydi. Uzmanlar bu şiddetteki bir depremin yarattığı etkiyi şu sözlerle ifade etti: Deprem 7.7 büyüklüğünde 43 saniye süreli ve 5 km gibi sığda yaşandı. Yani kıtaları yerinden oynatacak büyüklükteydi.
Adıyaman Kahta'da bulunan Eski Kahta Köyü, depremde kıyameti yaşadı. Sarsıntı sırasında dağdan kopup gelen kaya parçası, bir evin çatısında adeta asılı kaldı! Mucize eseri kimse yaralanmadı.
5.6'LIK KABUS
Asrın felaketinin üzerinden 22 gün geçti. Ancak bölgede artçılar devam etti! Dün, Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29 bina yıkıldı, enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. AFAD Başkanı Yunus Sezer arama-kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırıldığını söyledi. "69 yaralımız hastanelere sevk edilmiş durumda. Artçı sarsıntılar devam ediyor ve hasar gören binalarımız var. Artçılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatandaşlarımız bu binalardan uzak dursun. Eşya tahliyesi zaten yasak, bu tür tahliye işlemleriyle kesinlikle bu binalara girmesinler" dedi.
İZMİR DE SALLANDI
İzmir Foça'da, dün akşam saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde hissedilen depremde, vatandaşlar panikle sokağa çıktı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Can ve mal kaybı olmadı. Geçmiş olsun İzmir" dedi.