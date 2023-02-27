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    • Yaşam
    • 27.02.2023 21:31
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    • 27.02.2023 22:05
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    İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre İzmir Körfezinde saat 21.22'de deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, 14,5 km derinlikte gerçekleşti.

    İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ege Denizi'nde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Foça'ya 4.87 kilometre uzaklıkta saat 21.22'de yerin 14.5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.



    İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

    Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

    MALATYA'DA SAAT 12.04'TE 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölge sallanmaya devam ediyor. Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşmişti.



        DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

        Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.



        SON DEPREMLER LİSTESİ
        2023.02.27 21:22:21 38.6262 26.7353 6.9 -.- 4.2 4.0 FOCA (IZMIR) İlksel
        2023.02.27 21:18:33 36.9677 28.0035 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2023.02.27 21:16:01 36.1467 36.0393 15.9 -.- 1.7 -.- TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
        2023.02.27 21:15:27 37.7577 36.4267 2.8 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 21:12:27 38.0540 33.7077 7.3 -.- 1.6 -.- BESCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
        2023.02.27 21:00:12 37.2235 37.0140 7.6 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
        2023.02.27 20:56:02 37.9138 36.3012 2.5 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 20:49:13 38.0607 37.4805 5.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 20:47:38 38.0662 37.9587 12.1 -.- 2.1 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:45:54 37.4635 37.1375 8.5 -.- 2.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 20:34:58 38.1932 38.0768 5.0 -.- 3.1 3.2 OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:31:07 38.0850 37.7122 5.0 -.- 2.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:25:41 37.9778 37.9955 5.0 -.- 2.2 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:17:27 38.2390 38.1237 5.0 -.- 2.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:10:10 38.0925 36.6510 6.1 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 20:08:49 38.5048 37.5102 5.2 -.- 1.7 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
        2023.02.27 20:01:30 37.8290 36.4285 11.8 -.- 1.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 19:46:49 38.0215 37.1870 5.4 -.- 2.1 -.- ALTINYAPRAK-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2023.02.27 19:44:40 38.9807 41.0348 6.8 -.- 2.4 -.- ELBASI-SOLHAN (BINGOL) İlksel

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