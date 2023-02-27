İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Foça'ya 4.87 kilometre uzaklıkta saat 21.22'de yerin 14.5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.
İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.
Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
MALATYA'DA SAAT 12.04'TE 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölge sallanmaya devam ediyor. Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.