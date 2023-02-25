Sakarya'da akaryakıt istasyonu alev topuna döndü! Ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunun Adapazarı yönü Kirazca Mahallesi mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, alevler kısa sürede ofis bölümü ile akaryakıt pompalarının bulunduğu bazı kısımları sardı.