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    • Yaşam
    • 26.02.2023 06:53
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    • 26.02.2023 06:53
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    Sakarya'da akaryakıt istasyonu alev topuna döndü! Ekipler seferber oldu

    Sakarya'da bulunan bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Alev topuna dönen istasyonu söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen istasyon küle döndü.

    Akaryakıt istasyonu alev topuna döndü

    Sakarya'nın Arifiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunun Adapazarı yönü Kirazca Mahallesi mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunda çıkan yangında, alevler kısa sürede ofis bölümü ile akaryakıt pompalarının bulunduğu bazı kısımları sardı.

    Yangın tüpleriyle alevler söndürülemeyince olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir süre sonra söndürmeyi başardı.

    Hasara yol açan yangının neden çıktığı ekiplerce araştırılıyor.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da akaryakıt istasyonu alev topuna döndü! Ekipler seferber oldu
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