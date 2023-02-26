Şişli'de otelde silahlı saldırgan paniği! Önce vurdu sonra kovaladı

Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralı halde otele sığındı. Saldırganın da elindeki silahla otel lobisine girmesi nedeniyle oteldekiler korku ve panik yaşadı. Tekrar ateşlemeye çalıştığı silah tutukluk yapan saldırgan, kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.