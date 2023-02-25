Fırsatçılardan taşınacak depremzedelere fahiş fiyat

Depremzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için nakliye ücretlerine tavan fiyat getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle işçilik dahil evden eve taşıma bedeli 4+1'e kadar daireler için (25 km'ye kadar) şehir içinde azami 6 bin, ilçeler arasında 9 bin lira olarak belirlendi. Şehirler arası eşya taşımada da 25 km'yi aşan her km için 10 lira alınabileceği belirtilirken, ek ücretlerin tarifesi de belirlendi. Ancak bazı nakliyeciler kural tanımadı.
'İŞİNİZE GELİRSE' DENİLDİ
Durumu fırsata çevirerek 9 bin lira yerine 20 bin lira istemeye başladılar. İstanbul Ticaret Odası Taşıma ve Lojistik Komitesi Meclis Üyesi, evden eve nakliye sektörü temsilcisi Ercan Karakurt, "Depremzede vatandaşlarımızın çaresiz durumundan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar 'işinize gelirse' diyerek, vatandaşlardan belirlenen tavan tutarların çok üzerinde fiyatlar talep ediyor. Hırsızlar nasıl yağmacılık yapıyorsa, bazı nakliyeciler de vatandaşın parasını yağmalıyor" dedi. Karakurt, şöyle konuştu: "Malatya'dan Samsun'a genelgeye göre 30 bin liraya taşıma yapılması gerekirken, depremzedelerden 60 bin lira isteyen var."
BUNLARI YAPIN
Karakurt, depremzede vatandaşlara önerilerde bulundu:
● Fazla para istendiğini telefon görüşmesi, yazışma ya da makbuz ile kayda alın.
● Taşıyıcı ve asansör dahil fiyat anlaştıktan sonra eşyalarınızı tırlara yükletin.
● Eşya indirme aşamasında kolluk kuvvetlerine bilgi vererek hem ödenen fazla ücret geri alınabilir hem ceza yazılması sağlanabilir.
● Ayrıca ALO 175 Ticaret Bakanlığı Tüketici Danışma Hattı'na da şikayette bulunulabilir.
'İŞİNİZE GELİRSE' DENİLDİ
Durumu fırsata çevirerek 9 bin lira yerine 20 bin lira istemeye başladılar. İstanbul Ticaret Odası Taşıma ve Lojistik Komitesi Meclis Üyesi, evden eve nakliye sektörü temsilcisi Ercan Karakurt, "Depremzede vatandaşlarımızın çaresiz durumundan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar 'işinize gelirse' diyerek, vatandaşlardan belirlenen tavan tutarların çok üzerinde fiyatlar talep ediyor. Hırsızlar nasıl yağmacılık yapıyorsa, bazı nakliyeciler de vatandaşın parasını yağmalıyor" dedi. Karakurt, şöyle konuştu: "Malatya'dan Samsun'a genelgeye göre 30 bin liraya taşıma yapılması gerekirken, depremzedelerden 60 bin lira isteyen var."
BUNLARI YAPIN
Karakurt, depremzede vatandaşlara önerilerde bulundu:
● Fazla para istendiğini telefon görüşmesi, yazışma ya da makbuz ile kayda alın.
● Taşıyıcı ve asansör dahil fiyat anlaştıktan sonra eşyalarınızı tırlara yükletin.
● Eşya indirme aşamasında kolluk kuvvetlerine bilgi vererek hem ödenen fazla ücret geri alınabilir hem ceza yazılması sağlanabilir.
● Ayrıca ALO 175 Ticaret Bakanlığı Tüketici Danışma Hattı'na da şikayette bulunulabilir.