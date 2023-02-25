Depremzede eski eşini sıcak suyla yaktı (Yurttan haberler)

Hatay Samandağ'a bağlı Avcılar köyünde yaşayan Alev Altun (25), 16 yaşındayken Savaş Altun'la (37) evlendi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 9 yıllık evliliğini 9 ay önce bitirdi. 4 ve 2 yaşında iki çocuğuyla Hatay'da depremi yaşadı. Evi ağır hasarlı hale gelince çocuklarıyla kız kardeşinin yanına yerleşti. Kuveyt'te berber olarak çalışan eski eşi Savaş Altun da deprem nedeniyle Türkiye'ye döndü. Eski eşi Alev Altun'a, 'Barışalım, bizim ev hasar almadı, çocuklarımızla yaşayalım' dedi. Zor durumda olduğu için barışmayı kabul edip, eski eşinin evine yerleşen Alev Altun, 19 Şubat gecesi korkunç bir acıyla uyandı.
DUA ET ÖLDÜRMEDİM
Üzerine sıcak su döken eski eşi Savaş Altun, 'Dua et seni öldürmedim' dedikten sonra, çocuklarını ve cüzdanındaki 3 bin TL parayı da alıp kaçtı. Acılar içinde annesinin evine yürüyerek giden Alev Altun, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Savaş Altun ise çocukları ablasına bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan cani adam, ifadesinde artçı sarsıntı nedeniyle eski eşinin üzerine sıcak su döküldüğünü iddia etti. Altun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çocuklar ise Alev Altun'un annesine teslim edildi.
'SUÇLU DEPREM'
Cani Savaş Altun, "Deprem sırasında sobanın üzerindeki tencere sarsıntıyla üzerine döküldü. Çünkü sobanın dibindeydi" yalanını attı.
NE YAPTIN EVLAT
DENİZLİ Merkezefendi'de K.G. (16) ile ambulans şoförü olan babası Hakan G. arasında önceki sabah henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çocuk, eline aldığı pompalı tüfekle babasının başına kurşun yağdırdı. Hakan G. kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O esnada evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı çocuk, suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Hemşire olan annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. K.G. tutuklandı.
MUHTARLAR SAVAŞI
ÇORUM'DA eski muhtar İsmail E, eski görev yeri Sungurlu'ya bağlı Akçalı Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Uzunkaya ile tartıştı. Tabanca ile Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya'ya ateş etti. Mesut Uzunkaya, can verdi. Babası ise yaralandı. Kaçan İsmail E., yakalanıp, gözaltına alındı.
SU VAR MI
Kulu'da ticari taksinin çarpması sonucu 8 aylık hamile Aynur Çetin (37) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Murat Kuzey (43) tutuklandı. Kuzey, "Sokağa dönüş yaparken kimseyi fark etmedim. Aynadan baktığımda kadının yere düştüğünü gördüm. Yanına gittiğim de bana 'Murat abi su var mı?' dedi. Su verdim. Çevredekiler kaldırmak istediğinde hamile olduğunu söyleyip, kalkmak istemedi? dedi.
Tolga YANIK
BORÇ CİNAYETİ
ZONGULDAK'TA çalışan madenci Mustafa Kurt, deprem bölgesinde çalıştıktan kente geri döndü. Önceki akşam Sevilay K. (38), Kurt'u arayarak borcunu ödemesini istedi. Sevilay K. ve erkek arkadaşı Güray Ç. ile Kurt arasında tartışma çıktı. Sırtından bıçaklanan 4 çocuk babası Mustafa Kurt, öldü. Gözaltına alınan Sevilay K., Kurt'un kendisini öpmeye kalktığını iddia etti. Güray Ç. ise Kurt'u kendisinin bıçaklamadığını söyledi.
Şaban YILMAZ
DUA ET ÖLDÜRMEDİM
Üzerine sıcak su döken eski eşi Savaş Altun, 'Dua et seni öldürmedim' dedikten sonra, çocuklarını ve cüzdanındaki 3 bin TL parayı da alıp kaçtı. Acılar içinde annesinin evine yürüyerek giden Alev Altun, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Savaş Altun ise çocukları ablasına bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan cani adam, ifadesinde artçı sarsıntı nedeniyle eski eşinin üzerine sıcak su döküldüğünü iddia etti. Altun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Çocuklar ise Alev Altun'un annesine teslim edildi.
'SUÇLU DEPREM'
Cani Savaş Altun, "Deprem sırasında sobanın üzerindeki tencere sarsıntıyla üzerine döküldü. Çünkü sobanın dibindeydi" yalanını attı.
NE YAPTIN EVLAT
DENİZLİ Merkezefendi'de K.G. (16) ile ambulans şoförü olan babası Hakan G. arasında önceki sabah henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çocuk, eline aldığı pompalı tüfekle babasının başına kurşun yağdırdı. Hakan G. kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O esnada evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı çocuk, suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Hemşire olan annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. K.G. tutuklandı.
MUHTARLAR SAVAŞI
ÇORUM'DA eski muhtar İsmail E, eski görev yeri Sungurlu'ya bağlı Akçalı Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Uzunkaya ile tartıştı. Tabanca ile Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya'ya ateş etti. Mesut Uzunkaya, can verdi. Babası ise yaralandı. Kaçan İsmail E., yakalanıp, gözaltına alındı.
SU VAR MI
Kulu'da ticari taksinin çarpması sonucu 8 aylık hamile Aynur Çetin (37) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Murat Kuzey (43) tutuklandı. Kuzey, "Sokağa dönüş yaparken kimseyi fark etmedim. Aynadan baktığımda kadının yere düştüğünü gördüm. Yanına gittiğim de bana 'Murat abi su var mı?' dedi. Su verdim. Çevredekiler kaldırmak istediğinde hamile olduğunu söyleyip, kalkmak istemedi? dedi.
Tolga YANIK
BORÇ CİNAYETİ
ZONGULDAK'TA çalışan madenci Mustafa Kurt, deprem bölgesinde çalıştıktan kente geri döndü. Önceki akşam Sevilay K. (38), Kurt'u arayarak borcunu ödemesini istedi. Sevilay K. ve erkek arkadaşı Güray Ç. ile Kurt arasında tartışma çıktı. Sırtından bıçaklanan 4 çocuk babası Mustafa Kurt, öldü. Gözaltına alınan Sevilay K., Kurt'un kendisini öpmeye kalktığını iddia etti. Güray Ç. ise Kurt'u kendisinin bıçaklamadığını söyledi.
Şaban YILMAZ