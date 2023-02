Hataylı depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Herkese yardım ediyor! Görsem elini öpeceğim

Depremde yakın akrabalarını kaybettiklerini, geçim kaynaklarının enkaz altında kaldığını vurgulayan Esma Perktaş, her şeyin düzeleceğini söyleyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek teşekkürlerini iletti.

Başkan Erdoğan için, "Görsem elini öpeceğim" diyen Esma teyze, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." diye konuştu.