Hataylı depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Herkese yardım ediyor! Görsem elini öpeceğim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında yer alan Hatay'daki depremde evlerini kaybeden Perktaş ailesi, A Haber canlı yayınına konuk oldu.
Depremde yakın akrabalarını kaybettiklerini, geçim kaynaklarının enkaz altında kaldığını vurgulayan Esma Perktaş, her şeyin düzeleceğini söyleyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek teşekkürlerini iletti.
Başkan Erdoğan için, "Görsem elini öpeceğim" diyen Esma teyze, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." diye konuştu.
"EKİP BİÇECEKLERİMİZ ENKAZ ALTINDA KALDI"
Torununun inşa ettiği baraka evde şimdilik rahat olduklarını ifade eden Perktaş ailesi A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi: