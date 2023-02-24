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    • Yaşam
    • 24.02.2023 23:41
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    • 24.02.2023 23:54
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    Hataylı depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Herkese yardım ediyor! Görsem elini öpeceğim

    Asrın felaketi sonrası Hatay'da evleri yıkılan Pektaş ailesi, kaldıkları geçici barınma noktasında kapılarını A Haber'e açtı. Evlerinin yanında kendi imkanlarıyla bir barınak kuran aile, devletin felaket sonrası ilk andan beri yanında olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden aile büyüğü Esma Perktaş, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." deyip Başkan Erdoğan'ı gördüğü yerde elini öpeceğini dile getirdi.

    Hataylı depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.

    Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında yer alan Hatay'daki depremde evlerini kaybeden Perktaş ailesi, A Haber canlı yayınına konuk oldu.

    Depremde yakın akrabalarını kaybettiklerini, geçim kaynaklarının enkaz altında kaldığını vurgulayan Esma Perktaş, her şeyin düzeleceğini söyleyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek teşekkürlerini iletti.

    Başkan Erdoğan için, "Görsem elini öpeceğim" diyen Esma teyze, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." diye konuştu.

    "EKİP BİÇECEKLERİMİZ ENKAZ ALTINDA KALDI"
    Torununun inşa ettiği baraka evde şimdilik rahat olduklarını ifade eden Perktaş ailesi A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:

        "Torunum meslek lisesinde okudu. Uçan çatılardan böyle bir barınak yaptık. Ufacık bir sarsıntı olduğunda çocuklar korkuyor.

        Her şeyimiz enkaz altında kaldı, onları kurtaramaz bir şey ekip biçemezsek çok zorlanacağız. 5 yakınımızı kaybettik, köyümüzde taş üstünde taş kalmadı.

        Her şeyimiz var, her şey yetişti. Görsem elini öpeceğim. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti.

        "ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"
        Buradan araba geçse çocuklar korkuyor, deprem oldu zannediyorlar. Çok memleket gördüm, namazımı kılmak için kalktım, ufak bir sallantı oldu geçecek zannettim. Büyük deprem olunca kıyamet kopuyor sandım. Çocuklar beni attı, gökyüzünde bambaşka kıpkırmızı bir ışık vardı.

        Oğlum beni kaldırdı oradan, engelli oğlum var o kaçamazdı. Komşumuzun kolu kopmuştu, kan akıyordu.

        Çok şükür ki hayattayız. Çok acı günler gördük ama böylesini görmedik. Devletimizi suçlayamam, Allah razı olsun. Herkese yardım ediyor Tayyip Erdoğan. Evlerimiz olacak inşallah.

        "BİZ YARDIM ALMAKTAN UTANIRIZ"
        Böyle bir deprem görmedik, dedelerimizden de duymadık. Bomba atıldı sanki. Traktörü olan ahırı olan evine yakın koyar onlar da yıkıldı. Sıfırız, neyle başlayacağız. Yine de şükürler olsun devletimiz milletimiz var olsun. Biz yardım almaktan utanırdık. Devletten gelecek dediler ama mal mülk sahibiydik nasıl alacağız?"

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        Hataylı depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür
        Haberler Yaşam Hataylı depremzedelerden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Herkese yardım ediyor! Görsem elini öpeceğim
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