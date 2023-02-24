Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, ağır hasarlı otomobillerini satışa çıkardı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkıldı. Hayatta kalan vatandaşlar ise gelecek günlerin kaygısını taşımaya başladı. Birçoğunun evi, eşyaları artık kalmadı. Bazı depremzedelerin elinde satıp paraya çevirebileceği varlık olarak ağır hasarlı otomobilleri kaldı. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan birçok depremzede, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremden zarar görmüş otomobillerini ikinci el ilan siteleri üzerinden satışa çıkardı.



HIZLA ARTIYOR

Bu sitelerdeki "deprem hasarlı" ilan sayısı hızla artarken "acil para ihtiyacından dolayı satılık" ve "deprem bölgesinden taşınacağımız için nakit ihtiyacından dolayı satılık?" açıklamaları dikkatlerden kaçmadı. Aracını Hatay'dan ilana koyan depremzede Emir Yücel, "Normalde satış fiyatı 600-650 bin TL civarında olan 2022 model aracımı 325 bin TL'den deprem hasarlı olarak ilana çıkardım" dedi ve şöyle devam etti:



1000 KM YOL YAPMAMIŞ

"Araç henüz çok yeniydi. 1000 kilometre bile yol yapmamıştı. Depremde evimizi ve eşyalarımızı kaybettik. Bütün şehir yerle bir oldu. Acil bir şekilde nakde çevirebileceğimiz sadece otomobilimiz kaldı. Bu otomobili de hızlıca nakde çevirip başka bir şehre gitmek, hayatıma devam etmek için satıyorum. Bir şekilde hayata tutunmak zorundayız. Başka bir birikimimiz yok." Gökhan Köşker de, "Yengemin aracını satıyorum. Depremde evleri yıkıldı. Ellerinde sadece bu otomobil kaldı. Elde kalan para ile aracı tamir etmek kolay değil. Üç beş kuruş güvence olsun istiyoruz. 355 bin TL'den satışa koyduk" diye konuştu.



3 ARAÇTAN 1'İ HASARLI

RS Otomotıv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Deprem bölgesindeki her 3 araçtan 1'i hasar aldı. Özellikle kasko poliçesi olmayanlarının, onarılabilir durumdaysa ve ağır hasar almamışsa doğru tekniklerle onarılması, vatandaşların bu zorlu süreçte maddi kayıplarını minimize edecektir" dedi.

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