65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki Grand Isias Otel’in bilirkişi raporu şoke etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından deprem bölgelerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 131 şüpheli tutuklandı. Adıyaman'da 65 kişinin hayatını kaybettiği Grand Isias Otel'in yıkılması sonrası Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un ifadesine ve enkazda yapılan bilirkişi incelemesi sonrası oluşturulan ön inceleme raporu ortaya çıktı: Temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlandı.



BUNUN BEDELİ OLMALI

Ancak temeli doğru atılmadı. Kirişler yetersiz. Kat artırımı yapılması da ciddi bir hataydı. Tali kirişlerinin yetersiz olduğu ve bodrum katın üst döşemesinde de tali kirişlerin bulunmadığı tespit edildi. Temelden yanlışların başladığı binanın en düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati olmuştur."

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