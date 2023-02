Deprem sonrası akıllara Türkiye'de yapılan garip binalar geldi

CAN PAKER VEFAT ETTİ

Ünlü iş insanı Can Paker, özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir tedavi gören Paker'in acı haberini kardeşi Canan Barlas açıkladı. Barlas sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu: Çok değerli abim Can Paker'i kaybettik. Paker, TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. 1997 yılında TESEV (Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etudler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Robert Kolej Mütevelli Heyeti, 1998 yılında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.