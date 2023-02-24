Deprem sonrası akıllara Türkiye'de yapılan garip binalar geldi





YARDIMDA BAYRAKTAR

Savunma şirketi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, deprem bölgesine gitti. Şirket, yüze yakın TIR dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderdi. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılıp toplam yardımı 2 milyar TL'ye yükseltti. Bölgede birçok noktada aşevleriyle hizmet verdi. Onlarca depremzede aileye eşyalı daireler tahsis etti. Dün de çadırları ziyaret eden Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, depremzedelerin sorunlarıyla ilgilendi.



GÖNÜLLERİN SULTAN'I

Isparta'da, AFAD gönüllüsü Sultan Akar (25), Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitiren kuzeni Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir'i (24) toprağa verdi. Sonra hiç beklemeden bölgeye gitti. Arama-kurtarma çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 2 haftadır bölgede olan Sultan Akar, "Vatandaşlarımıza yardım etmek beni çok mutlu ediyor" dedi.



İKİNCİ İYİLİK

Ordu Ünye'de oto alım-satım işi yapan Rıdvan İkinci (32), depremin ilk günlerinde arkadaşlarıyla beraber destek için bölgeye gitti. İhtiyaç malzemelerini dağıttıktan sonra memleketine geri geldi. Ancak gece rüyasında bölgedeki çocuklara oyuncak dağıttığını görünce, tekrar karar verdi. Topladığı oyuncakları 1985 model aracına yükledi. Tekrar Elbistan'a gidip depremzede çocukları sevindirdi.



EVCİLİK OYNUYORUZ SANIYORDU...

Asrın felaketinden ilk depremde Malatya Şira Pazarı'nda bulunan Hal Binası yıkıldı. Enkaz altında kalan Seçkin ailesinden baba Erkan (37) ve kızı Helin Hanım (8) kurtarılamadı. Kızları Ceren (14) 2 saat sonra, anne Fatoş ise 50 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Anne kız, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan anne kız, servise çıkartıldı. Anne Seçkin, büyük kızı Ceren'in sürekli ağladığını, küçük kızı Helin'in ise evcilik oynadıklarını sandığını söyledi. Hastaneden çıkınca ilk gidecekleri yerin ise eşi ve kızının mezarı olduğunu belirtti.



HELİKOPTER DÜŞTÜ

İran'ın Kirman eyaletinde içerisinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi'nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Seccadi'nin hayati tehlikesi yok. Kazada Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı ABRAMOVICH İsmail Ahmedi hayatını kaybetti.



İZMİR KORKUTUYOR

Prof. Dr. Naci Görür, birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'le ilgili endişeli olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu, vatandaşlara çağrı yaptı: İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, 'Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir."



TACİKİSTAN'DA DEPREM

Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi. Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.

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