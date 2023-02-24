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    Deprem sonrası akıllara Türkiye'de yapılan garip binalar geldi

    K.maraş'ta meydana gelen çifte depremler, "Deprem değil bina öldürür" sözünü bir kez daha kanıtladı. 156 binanın ağır hasar görmesi, projelerdeki hırsızlığı, ihmali ortaya çıkardı. Akıllara ise Türkiye'de çeşitli illerde yapılan garip binalar geldi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Aklı’ev’vel projeler

    K.maraş'ta meydana gelen çifte depremler, "Deprem değil bina öldürür" sözünü bir kez daha kanıtladı. 156 binanın ağır hasar görmesi, projelerdeki hırsızlığı, ihmali ortaya çıkardı. Hal böyle olunca, Türkiye'de çeşitli illerde yapılan garip binalar hatırlandı. Görenlerin hayret ettiği binalar için "Bunu inşa edenler, aşıyı da bulur, uzaya da araç yapar" şeklinde yorumları sıraladı.



    İZİN VERDİLER
    İşin garip yanı, bu ucube yapılar yükselirken, yerel yönetimler sessiz kaldı. Bu duyarsızlık, kafalarda soru işareti yarattı. Yüzyılın afeti sonrası bu yapıların incelenip yıkılıp yıkılmayacağı merak uyandırdı. Bu tür bina sahiplerinin, "Mevzuata uygun, belediye oturma izni verdi" şeklindeki açıklamaları da hem deprem uzmanlarını, hem inşaat mühendislerini şaşırttı.



    BİLİM TIRI HATAY'DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU
    Öğrencilerin bilime olan merakını artırmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim TIRI, bu kez Hatay'daki depremzede çocuklar için hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Depremden etkilenen yavrularımıza yaşadıkları büyük korkuyu bir nebze de olsa unutturabilmek için Bilim TIRI'mızı bölgedeki çocuklarımızla buluşturuyoruz" dedi.



        BÜYÜK BAĞIŞ
        Hollanda'da geçen hafta Çarşamba günü düzenlenen ulusal eylem gününde, Giro555 ulusal yardım hattı aracılığıyla yaklaşık 89 milyon euro bağış toplanmıştı. Daha sonra devam eden kampanya kapsamında Hollanda halkı tarafından şu ana kadar 20 milyon eurodan fazla yardım yapıldı. Kızılhaç, Oxfam Novib ve UNICEF'in aralarında bulunduğu 11 yardım kuruluşu büyük övgü aldı. Ulusal yardım hattı koordinatörü Michiel Servaes, "Herkese teşekkür ediyorum" dedi.



        CAMI BİLE ÇATLAMADI
        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, Avrupa Birliği (AB) fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan tamamen cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi'nin tek bir camı bile kırılmadı. Mimarlarının Yavuz Özkaya ve Sinan Erbuğ olduğu binanın müşavirliğini Nezih Alataş, Adıyaman Valiliği adına kontrolünü de Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız'ın üstlendiği binanın temelden itibaren mevzuata uygun yapıldığı ortaya çıktı.



        PARALARI UNUTUN
        Rusya Devlet Başkanı Putin, oligarklara kötü haberi verdi. Putin, "Eğitim de dahil ülkenin bütün kaynakları batıya akıyordu. Son olaylar bize gösterdi ki batının sakin liman imajı yerle bir oldu bu bir yalandı, masaldı. Batı'ya güvenip batıya gidenlerin paralarına batılılar el koydu. Oligarklara paralarını batıdan kurtaramayacaklarını söyledim. Batı o paralarını kaybeden oligarklara acımadı. Hepsi ne demek istediğimi anladı."



            TWEETLE KOVULMAM İSTİFA EDİYORUM
            CHP, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ı partiden ihraç etti. Okuyan'ın partiyle ilişiğinin kesildiği, CHP'nin Twitter hesabından kamuoyuna duyuruldu. Okuyan, "İYİ Parti çevreleri bundan rahatsız olmuş, ortalığı karıştırmışlar. Ben her hafta geldiğimde yarım saat görüşüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'yla. İYİ Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor falan... Dedim problem yaratmayalım. Ben zaten aday değilim. Parti üyesiyim. İstiyorsanız istifamı verelim dedim. Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Yani bu enteresan bir şey. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkez açıklama yapma hakkına sahip değildir. Tüzük de böyle bir güç da yoktur. Ben istifa ettim" diye konuştu.



            CAN PAKER VEFAT ETTİ
            Ünlü iş insanı Can Paker, özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir tedavi gören Paker'in acı haberini kardeşi Canan Barlas açıkladı. Barlas sosyal medya hesabından şu cümlelerle duyurdu: Çok değerli abim Can Paker'i kaybettik. Paker, TÜSİAD ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. 1997 yılında TESEV (Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etudler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Robert Kolej Mütevelli Heyeti, 1998 yılında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.



            'GÖNLÜ'BÜYÜK YARDIM
            Şampiyonlar Ligi son 16 turunda RB Leipzig, önceki akşam Manchester City ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadele 1-1 berabere bitti. Karşılaşmayı ise Türk kökenli Hollandalı orta hakem Serdar Gözübüyük yönetti. FIFA kokartlı Gözübüyük, dev maç sonrası depremzedelere büyük bir jest yaptı. Giydiği hakem formasını "Türkiyem için" notuyla bağışladı. Gözübüyük'e sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.



                EN ACI ÇIĞLIKLAR
                Dünyanın pek çok ülkesinden gelen yardımlara Fransa'daki gurbetçilerimiz de katıldı. Fransa'da yaşayan TIR sürücüsü Gülfem Zengin (24), gurbetçilerin öncülüğünde toplanan yardımları depremzedelere ulaştırmak için 6 ülke geçip 4 bin 300 kilometre yolu tek başına katetti. Kahramanmaraş'a yardım götürdü. Bin 400 yardım kolisini taşıyan Zengin, sadece su gibi bir çorba içerek ve gözleri yorulduğunda 45 dakika kadar dinlenerek Fransa'dan Türkiye'ye gelen Zengin, "Normalde yolculuk yaparken 5-6 saat uyusam bile o kadar enerjik olamam ama tek amacım yardımları götürebilmek olduğu için yorgunluğumu bile fark etmedim. Sanki yollarda insanların çığlıklarını duydum. Onlara canım feda" diye konuştu.



                NİKAH MOLASI
                İstanbul'da veteriner hekim Burcu Dursun ile Hatay Dörtyol Belediyesi'nde çalışan meslektaşı Erdi Can'ın nikah tarihi aldığı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşandı. İkili, asrın felaketi nedeniyle nikahı ertelemek zorunda kaldı. Soluğu deprem bölgesinde aldı. Yaralı hayvanların imdadına yetişti. Günler süren çalışmaların ardından Hatay'da 2 saat mola verdi. Üzerinde hala önlükleri bulunan çift, Adana'da gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştirdi.



                BANA ŞİMDİ KİM DUA EDECEK?
                Asrın felaketi Adıyaman'daki Börta Ailesi'ni de yıktı. Hemşire Gülsüm Börta (53) ile öğretmen eşi Mehmet Börta'nın (53) enkazdan cansız bedenleri çıktı. Çiftin tıp öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi ise Türkiye'yi ağlattı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Merve'nin "Her sınav öncesi anneme babama mesaj atar 'Dua edin' derdim. Bana şimdi kim dua edecek" sözleri yürek dağladı.
                CEYHAN TORLAK



                    BU ACININ EŞİ YOK
                    Depremin vurduğu illerden biri de Hatay'dı. Afetin acı simgesi ise bloklarıyla çöken Rönesans Rezidans'tı. "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan site, blok halinde yıkıldı. Yaklaşık bin kişi enkazda kaldı. Onlar arasında üsteğmen Miraç İlhan (32) ile eşi Esra İlhan da (30) vardı. Ancak genç çifte deprem gününden bu yana ulaşılamadı. Çiftin aileleri, Miraç ve Esra İlhan'ın yaralı kurtarılmış olma ihtimaline karşı çağrı yaptı: "Evlatlarımızla ilgili bilgi sahibi olan, onları gören varsa ne olur bize ulaşsın." MUSTAFA BAKIRHAN



                    YARDIMDA BAYRAKTAR
                    Savunma şirketi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, deprem bölgesine gitti. Şirket, yüze yakın TIR dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderdi. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılıp toplam yardımı 2 milyar TL'ye yükseltti. Bölgede birçok noktada aşevleriyle hizmet verdi. Onlarca depremzede aileye eşyalı daireler tahsis etti. Dün de çadırları ziyaret eden Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, depremzedelerin sorunlarıyla ilgilendi.

                    GÖNÜLLERİN SULTAN'I
                    Isparta'da, AFAD gönüllüsü Sultan Akar (25), Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitiren kuzeni Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir'i (24) toprağa verdi. Sonra hiç beklemeden bölgeye gitti. Arama-kurtarma çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık 2 haftadır bölgede olan Sultan Akar, "Vatandaşlarımıza yardım etmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

                    İKİNCİ İYİLİK
                    Ordu Ünye'de oto alım-satım işi yapan Rıdvan İkinci (32), depremin ilk günlerinde arkadaşlarıyla beraber destek için bölgeye gitti. İhtiyaç malzemelerini dağıttıktan sonra memleketine geri geldi. Ancak gece rüyasında bölgedeki çocuklara oyuncak dağıttığını görünce, tekrar karar verdi. Topladığı oyuncakları 1985 model aracına yükledi. Tekrar Elbistan'a gidip depremzede çocukları sevindirdi.

                    EVCİLİK OYNUYORUZ SANIYORDU...
                    Asrın felaketinden ilk depremde Malatya Şira Pazarı'nda bulunan Hal Binası yıkıldı. Enkaz altında kalan Seçkin ailesinden baba Erkan (37) ve kızı Helin Hanım (8) kurtarılamadı. Kızları Ceren (14) 2 saat sonra, anne Fatoş ise 50 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Anne kız, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan anne kız, servise çıkartıldı. Anne Seçkin, büyük kızı Ceren'in sürekli ağladığını, küçük kızı Helin'in ise evcilik oynadıklarını sandığını söyledi. Hastaneden çıkınca ilk gidecekleri yerin ise eşi ve kızının mezarı olduğunu belirtti.

                    HELİKOPTER DÜŞTÜ
                    İran'ın Kirman eyaletinde içerisinde İran Gençlik ve Spor Bakanı Hamid Seccadi'nin de bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Seccadi'nin hayati tehlikesi yok. Kazada Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı ABRAMOVICH İsmail Ahmedi hayatını kaybetti.

                    İZMİR KORKUTUYOR
                    Prof. Dr. Naci Görür, birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'le ilgili endişeli olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu, vatandaşlara çağrı yaptı: İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, 'Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir."

                    TACİKİSTAN'DA DEPREM
                    Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan'ın doğusunda yerel saat 06.37'de meydana gelen depremin Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi. Başkent Bişkek'te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.

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                    Haberler Yaşam Deprem sonrası akıllara Türkiye'de yapılan garip binalar geldi
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