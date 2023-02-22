Depremden saniyeler önce havladı, hem ailesini hem de apartmanın hayatını kurtardı





O Sırada deprem başladı. Merdivenler yıkıldı. Asil, apartmandaki herkese yol göstericiliği yaptı. Bina, 20 saniyede boşaldı. Bir kişinin bile burnu kanamadı! "Asil" kahramanların sadece insanlardan çıkmadığını kanıtladı.