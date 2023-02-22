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    Depremden saniyeler önce havladı, hem ailesini hem de apartmanın hayatını kurtardı

    Hatay’da asıl adlı köpek depremden saniyeler önce havladı. Herkesi uyandırdı. Yataktan kaldırdı. Dışarı çıkarttı. Hem ailesinin hem de bütün apartmanın hayatını kurtardı.

    ’Asil’ mucize

    Azize Akın, 5 yıl önce barınaktan köpek aldı. Adını "Asil" taktı. Sevimli hayvan, sakin yapılıydı. Ses çıkarmazdı. Ama 6 Şubat'ta, çılgınca havladı. Dişlerini Akın'ın koluna batırdı. Yataktan kaldırdı. 3 kızı da uyandırdı!



    O Sırada deprem başladı. Merdivenler yıkıldı. Asil, apartmandaki herkese yol göstericiliği yaptı. Bina, 20 saniyede boşaldı. Bir kişinin bile burnu kanamadı! "Asil" kahramanların sadece insanlardan çıkmadığını kanıtladı.



    Golden Retriever cinsi olan Asil, kanseri ve kalp krizini atlattı. Kızları Bilgen (15), Burcu (23) ve Aliye (24) ile sokakta kalan Azize Akın da, köpeğini alıp Bodrum'daki kardeşinin yanına sığındı.

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