Hatay'da bulunan Dörtyol Devlet Hastanesi sosyal medyada gündem oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli çifte deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. 15 gün sonra bu kez Hatay merkezli çifte deprem yine can ve mal kaybına yol açtı. Acı ve gözyaşı artarken, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tek bir duvarının sıvasının dahi çatlamaması herkeste bir merak uyandırdı. Uzmanlar, "Depreme karşı çaresiz değiliz. Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör sayesinde Dörtyol Devlet Hastanesi binasından taş bile düşmedi. İzolatör yüzde 100'e yakın koruma kalkanı oluşturuyor" dedi. Hatay'da dün yaşanan depremlerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastalar da tedbir amaçlı Hatay Dörtyol Hastanesi'ne sevk edildi.
KATE KULE!
Deprem felaketinde Antakya'da onlarca kişiye mezar olan Kule Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirişi raporu, depremlerde neden ağır kayıplar verildiğinin adeta belgesi niteliğinde. Binaları çökünce depremzede kılığına girerek kaçtığı Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde gözaltına alınan müteahhit Ömer Cihan'ın yaptırdığı ve yerle bir olan Kule Apartmanı'nda skandallar ortaya çıktı. Ruhsat projesine aykırı çıkmalar yapıldığı ancak Cihan'ın bu suça karşı sadece 12 bin lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Kaçak inşaat nedeniyle açılan davada ise Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ömer Cihan'ı imar kirliliği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıp, indirim uygulamış. 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara verilen Cihan'ın cezası bir günü sadece 40 TL'den hesaplanmak üzere 12 bin lira adli para cezasına çevrildiğine dikkat çekildi.
ÖZEL ÇAĞRI
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan medyasına konuştu. Türkiye'de olmaktan gurur duyduğunu ancak büyük bir felaketle yüzleştiklerini belirten Montella, İtalyan halkına da çağrıda bulundu: Türkler çok özverili, ve duygusal. Adana'da yaşıyorum. Kendimi buradaki insanlara duygusal ve fiziksel olarak yakın hissediyorum. Şu anda yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmanızı istiyorum. İtalyanlar'la Türkler arasında büyük benzerlikler var. Burada insanlar sokaklarda, enkazlarının başında ailelerinin kurtarılmasını bekledi. Zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi. İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı evsiz kalanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye bu konuyla ilgili bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" dedi.