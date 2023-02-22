Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hatay'da bulunan Dörtyol Devlet Hastanesi sosyal medyada gündem oldu

    15 günde 4 yıkıcı depremde Hatay yerle bir olurken tek bir sıvası dahi çatlamayan Dörtyol Devlet Hastanesi sosyal medyada gündem oldu... Uzmanlar, “Temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör farkı” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Kod adı 341

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli çifte deprem, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. 15 gün sonra bu kez Hatay merkezli çifte deprem yine can ve mal kaybına yol açtı. Acı ve gözyaşı artarken, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tek bir duvarının sıvasının dahi çatlamaması herkeste bir merak uyandırdı. Uzmanlar, "Depreme karşı çaresiz değiliz. Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde temelindeki yerli üretim 341 adet sismik izolatör sayesinde Dörtyol Devlet Hastanesi binasından taş bile düşmedi. İzolatör yüzde 100'e yakın koruma kalkanı oluşturuyor" dedi. Hatay'da dün yaşanan depremlerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastalar da tedbir amaçlı Hatay Dörtyol Hastanesi'ne sevk edildi.



    KATE KULE!
    Deprem felaketinde Antakya'da onlarca kişiye mezar olan Kule Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirişi raporu, depremlerde neden ağır kayıplar verildiğinin adeta belgesi niteliğinde. Binaları çökünce depremzede kılığına girerek kaçtığı Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde gözaltına alınan müteahhit Ömer Cihan'ın yaptırdığı ve yerle bir olan Kule Apartmanı'nda skandallar ortaya çıktı. Ruhsat projesine aykırı çıkmalar yapıldığı ancak Cihan'ın bu suça karşı sadece 12 bin lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Kaçak inşaat nedeniyle açılan davada ise Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ömer Cihan'ı imar kirliliği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıp, indirim uygulamış. 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara verilen Cihan'ın cezası bir günü sadece 40 TL'den hesaplanmak üzere 12 bin lira adli para cezasına çevrildiğine dikkat çekildi.



    ÖZEL ÇAĞRI
    Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan medyasına konuştu. Türkiye'de olmaktan gurur duyduğunu ancak büyük bir felaketle yüzleştiklerini belirten Montella, İtalyan halkına da çağrıda bulundu: Türkler çok özverili, ve duygusal. Adana'da yaşıyorum. Kendimi buradaki insanlara duygusal ve fiziksel olarak yakın hissediyorum. Şu anda yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmanızı istiyorum. İtalyanlar'la Türkler arasında büyük benzerlikler var. Burada insanlar sokaklarda, enkazlarının başında ailelerinin kurtarılmasını bekledi. Zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi. İnsanların yardım edeceğine eminim. Bu yardımın ana amacı evsiz kalanlar için prefabrik ev yapmak olacak. Belediye bu konuyla ilgili bir yer belirledi ve oraya bu evlerden yapılacak" dedi.



        UMUDA KAÇIŞ
        Önce Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem ardından önceki akşam yaşanan depremler nedeniyle Hatay enkaza döndü. Birçok bina yıkıldı. Hem evlerinin yıkılması hem de deprem korkusu ise Hataylıların şehri terk etmesine neden oldu. Yaşanan depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları ile otobüslerle şehri terk ediyor. Terminale akın eden vatandaşlar Antalya, Mersin, İstanbul gibi birçok ile gidiyor. Depremden etkilenen vatandaşların şehri terk edişi ise kameraya yansıdı. 40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "40 yıldır burada yaşıyorum. Doğma büyüme Hatay Antakyalıyım. Çok büyük bir deprem meydana geldi. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Gitmek zorundayız" dedi. Her 24 saatte 2 bin kişinin Hatay'ı terk ettiği açıklandı.



        KAĞIT GİBİ ÇÖKMÜŞ
        Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından farklı ülkelerden yardım ekipleri gönderildi. Çin de Türkiye'ye aramakurtarma ekibi gönderen ülkelerden oldu. 'All Terrain Emergency Rescue Team' isimli 6 kişiden oluşan gönüllü ekip, 13 Şubat'ta Hatay'ın Antakya ilçesine geldi. Aramakurtarma çalışmaları yapan Çinli ekip, 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Bölgede faaliyetlerini tamamlayan Ma Sheng, Gong Yulin, Chen Gong, Zhang Fan, Li Gen, Yang Aidong, ülkelerine dönmeden önce Adana'daki otele yerleşti. Yaşadıklarını anlatan Ma Sheng, Antakya'ya gittiği an gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, " Antakya'daki manzara çok acıydı. Binalar kağıt gibi çökmüştü. En dipte yaşayanlar vardı" dedi.



        11'İNCİ KATTA 16 GÜNLÜK KABUS
        Malatya'da yatalak hasta Güllü Akgün (91) ve oğlu emekli öğretmen Hanifi Akgün (70), yüzyılın afetine 11'inci katta yakalandı. Merdiven yıkıldığı için dışarıya çıkamayan anne ile oğlu, 16 gün boyunca içeride mahsur kaldı. Muhtarın dikkati sonucu evde oldukları anlaşıldı. Her ikisi de itfaiye ekipleri tarafından balkondan alınarak kurtarıldı. Annesiyle birlikte hastaneye götürülen Hanifi Akgün, "Annem yatalak. Ben de onu bırakıp çıkmak istemedim. Kimseyi de arayamadım" dedi.



            MİLYONERİ KOMŞUSU KURTARDI
            K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten de depreme yakalandı. Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'den kazandığı 1 milyon liranın bir bölümü ile oluşturduğu kütüphanesi, depremde büyük zarar aldı. Sarsıntıda yıkılan dolapların altında kalan Ayten'i, annesi ve komşuları kurtardı. O geceyi anlatan Ayten, "dışarıya çıktık. Aracıma yakıt almak için saatlerce kuyrufkta bekledim. Annemi ve komşumu güvenli bir yere bıraktıktan sonra hastaneye gelip görev aldım. Yaralılara yardım ettim" dedi.



            YAŞASIN ÇOCUKLAR
            Yüzyılın afeti sonrası deprem bölgesinden binlerce aile taşındı. En çok da Ege ve Akdeniz sahilleri depremzedeleri ağırladı. Fethiye polis ekipleri de çocuklar için bir etkinlik yaptı. Parka getirilen çocuklar, palyaçoyla oyun oynadı. Yüzleri boyanan çocuklar daha sonra polis motosikletiyle parkta tur attı. Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, "Yaşadıkları ağır travmadan bir nebze de olsa uzaklaşmalarını sağlamak istedik" ifadesini kullandı...



            TELEFON CİNAYETİ
            Adana'da Doğan Gülsün, 2 hafta önce arkadaşı Ömer Kılınç ile evinde içki içip sohbet ettikten sonra uykuya daldı. Uyandığında ise cep telefonunun olmadığını fark edince Kılınç'ı hırsızlıkla suçladı. İkili, tartıştı. Ömer Kılınç, tabancayla Doğan Gülsün'ü göğsünden vurup, kaçtı. Göğsüne 3 kurşun isabet eden Gülsün, kurtarılamadı. Barakada saklanan katil, yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.



                ALDATMA VAHŞETİ
                İstanbul Çekmeköy'de Volkan Yüksekova (30), 3 gün önce kendisini aldattığından şüphelendiği 4 çocuğunun annesi Gülistan Yüksekova'yı (27) evlerinde defalarca bıçakladı. Daha sonra evden dışarı çıktığında annesi Ülkiye Yüksekova'yla karşılaştı. Annesinin ne olduğunu sorması üzerine saldırgan, annesini de bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçtı. Gülistan Yüksekova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen katil, tutuklandı. Volkan Yüksekova'nın çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.



                VATAN EVLATLARI
                Mehmetçik, depremzedeleri bir an bile yalnız bırakmıyor. Çadır kuruyor, yemek dağıtıyor, çocukları da unutmuyor... Küçüklerin mutluluğu yüzlerine yansıyor.



                YANGIN YERİ
                Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu iki deprem, Hatay'da da yıkıma yol açtı. Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane tamamen çöktü, yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı!

                AH BEBEK
                Kahramanmaraş'ta 11 aylık Elisa bebek, deprem sonrası annesi ve ikiz kardeşi ile birlikte kaldığı enkaz altından çıkarıldı. Elisa bebeğin öldüğü söylendi ancak cansız bedeni kayıplara karıştı. Elisa'nın annesi Özlem Önder, "Enkazın altında 3-4 saate yakın kaldık. Oğlum da oradaydı. Sürekli ağladı, çırpındı ama kızımın hiç sesi çıkmadı. Ne olur bana evladımla ilgili bir şey söylensin" diyerek ağladı.

                32 GÜN DAYANABİLDİ
                Osman Gezginç, bir ay önce ailesiyle birlikte akrabalarına ziyarete gitmek için otomobille yola çıktı. Ancak Mahmut Batur'un (34) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Ali Osman Gezginç, eşi Nazmiye Gezginç ve 27 günlük bebekleri Elif Yüsra yaşamını yitirdi. Çiftin oğulları Mehmet Gezginç (11) ise hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak o da 32 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

                TEM'DE SIR CESET
                İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda önceki sabah saat 09.00 sıralarında aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki ağaçların arasında hareketsiz yatan bir erkek fark etti. Ekiplere haber verdi. Üzerinde siyah beyaz renk kazak ve açık mavi renk kot pantolon olan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, ölü olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

                CANAVARA AĞIR MÜEBBET
                Antalya'da serkan Ayvaoğlu (43), 6 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu (37) tabancayla hayattan kopardı. Tutuklu yargılanan katil hakkında savcı, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması, olayda haksız tahrik hususu oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi.

                ÜRKÜTEN AÇIKLAMA
                Ünlü Japon afet uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Bir fay kırılırsa 7 ancak iki tane kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.

                SURİYE'DE 2 BİNA ÇÖKTÜ
                İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, önceki gün meydana gelen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı: Suriye'de 2 bina yerle bir oldu, 5 kişi hayatını kaybetti.

                İRAN DA 5.2 İLE SALLANDI
                İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde bazı binalar çöktü.

                AYŞE'YE AF YOKAF
                Tekirdağ'da Ayşe Özkiraz, "Doktorum" dedi. Ameliyata girdi! Ancak enselendi. 3. kez tahliye başvurusu yaptı ama reddedildi.

                KOPARAN YANAR
                Ma Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler açtı. Yetkililer uyardı: Koparmanın cezası 244 bin 315 TL...

                UMUTLAR BİTTİ
                Hatay'da Rönesans Rezidans, 2013'te yapıldı. 'Cennetten bir köşe' denilerek satıldı! Şehrin en gösterişli binasıydı. Ancak binlerce canı hayattan kopardı. Osmaniyeli Asker Ailesi de kısa süre önce o binaya taşındı. Ancak polis memuru Fatih Serhat Asker ve ilkokul öğretmeni eşi Özlem Deniz Asker ile çocukları Bade (8), Osman (6) ve Uras (4), 6 Şubat gecesi enkaz altında kaldı. 13 gün sonra hepsinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazelerin Osmaniye'de sonsuzluğa uğurlandı.

                YOK BÖYLE DRAM
                Şubat, ayların en kısasıydı. Ancak içine kelimelerle ifade edilmeyecek acılar sığdırdı. Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Kahramanmaraş, iki deprem birden yaşadı! 'Asrın felaketi' denilen deprem, Hatay'ı da yıktı. Kentin en lüks yapılarından Rönesans Rezidans'tan geriye, koca bir beton yığını kaldı! O binada oturan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bir türlü haber alınamadı. Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Feyzi Layiç, atv'yi arayıp Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Savut'un bulunması için yardım çağrısı yaptı. Ekranda Taner Savut'un fotoğrafını gören Adanalı aile, Müge Anlı'yı aradı. Depremde hayatını kaybeden akrabalarına ait olduğunu düşündükleri cenazeyi Adana'ya götürdüklerini açıkladı. "Buradaki cenaze size ait olabilir" ifadesini kullandı. Adana'ya giden Ali Savut, ağabeyini elindeki yüzükten tanıdı! Ardından DNA testi yapıldı! Cenaze ile Ali Savut'un DNA'ları arasında yüzde 90 uyum sağlandı! Yani Adana'ki cenaze, Taner Savut'a ait çıktı. Umutla bekleyen Savut Ailesi, yıkıldı...

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Avukatların kirli sicili ortaya çıktı
                Haberler Yaşam Hatay'da bulunan Dörtyol Devlet Hastanesi sosyal medyada gündem oldu
                    SON DAKİKA