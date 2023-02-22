Hatay'da bulunan Dörtyol Devlet Hastanesi sosyal medyada gündem oldu





YANGIN YERİ

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu iki deprem, Hatay'da da yıkıma yol açtı. Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane tamamen çöktü, yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı!



AH BEBEK

Kahramanmaraş'ta 11 aylık Elisa bebek, deprem sonrası annesi ve ikiz kardeşi ile birlikte kaldığı enkaz altından çıkarıldı. Elisa bebeğin öldüğü söylendi ancak cansız bedeni kayıplara karıştı. Elisa'nın annesi Özlem Önder, "Enkazın altında 3-4 saate yakın kaldık. Oğlum da oradaydı. Sürekli ağladı, çırpındı ama kızımın hiç sesi çıkmadı. Ne olur bana evladımla ilgili bir şey söylensin" diyerek ağladı.



32 GÜN DAYANABİLDİ

Osman Gezginç, bir ay önce ailesiyle birlikte akrabalarına ziyarete gitmek için otomobille yola çıktı. Ancak Mahmut Batur'un (34) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Ali Osman Gezginç, eşi Nazmiye Gezginç ve 27 günlük bebekleri Elif Yüsra yaşamını yitirdi. Çiftin oğulları Mehmet Gezginç (11) ise hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak o da 32 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.



TEM'DE SIR CESET

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda önceki sabah saat 09.00 sıralarında aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki ağaçların arasında hareketsiz yatan bir erkek fark etti. Ekiplere haber verdi. Üzerinde siyah beyaz renk kazak ve açık mavi renk kot pantolon olan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, ölü olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



CANAVARA AĞIR MÜEBBET

Antalya'da serkan Ayvaoğlu (43), 6 ay önce boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu (37) tabancayla hayattan kopardı. Tutuklu yargılanan katil hakkında savcı, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması, olayda haksız tahrik hususu oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi.



ÜRKÜTEN AÇIKLAMA

Ünlü Japon afet uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Bir fay kırılırsa 7 ancak iki tane kırılırsa 7.5 büyüklüğünde deprem olabilir" ifadelerini kullandı.



SURİYE'DE 2 BİNA ÇÖKTÜ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, önceki gün meydana gelen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı: Suriye'de 2 bina yerle bir oldu, 5 kişi hayatını kaybetti.



İRAN DA 5.2 İLE SALLANDI

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde bazı binalar çöktü.



AYŞE'YE AF YOKAF

Tekirdağ'da Ayşe Özkiraz, "Doktorum" dedi. Ameliyata girdi! Ancak enselendi. 3. kez tahliye başvurusu yaptı ama reddedildi.



KOPARAN YANAR

Ma Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler açtı. Yetkililer uyardı: Koparmanın cezası 244 bin 315 TL...



UMUTLAR BİTTİ

Hatay'da Rönesans Rezidans, 2013'te yapıldı. 'Cennetten bir köşe' denilerek satıldı! Şehrin en gösterişli binasıydı. Ancak binlerce canı hayattan kopardı. Osmaniyeli Asker Ailesi de kısa süre önce o binaya taşındı. Ancak polis memuru Fatih Serhat Asker ve ilkokul öğretmeni eşi Özlem Deniz Asker ile çocukları Bade (8), Osman (6) ve Uras (4), 6 Şubat gecesi enkaz altında kaldı. 13 gün sonra hepsinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazelerin Osmaniye'de sonsuzluğa uğurlandı.



YOK BÖYLE DRAM

Şubat, ayların en kısasıydı. Ancak içine kelimelerle ifade edilmeyecek acılar sığdırdı. Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Kahramanmaraş, iki deprem birden yaşadı! 'Asrın felaketi' denilen deprem, Hatay'ı da yıktı. Kentin en lüks yapılarından Rönesans Rezidans'tan geriye, koca bir beton yığını kaldı! O binada oturan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise bir türlü haber alınamadı. Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Feyzi Layiç, atv'yi arayıp Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Savut'un bulunması için yardım çağrısı yaptı. Ekranda Taner Savut'un fotoğrafını gören Adanalı aile, Müge Anlı'yı aradı. Depremde hayatını kaybeden akrabalarına ait olduğunu düşündükleri cenazeyi Adana'ya götürdüklerini açıkladı. "Buradaki cenaze size ait olabilir" ifadesini kullandı. Adana'ya giden Ali Savut, ağabeyini elindeki yüzükten tanıdı! Ardından DNA testi yapıldı! Cenaze ile Ali Savut'un DNA'ları arasında yüzde 90 uyum sağlandı! Yani Adana'ki cenaze, Taner Savut'a ait çıktı. Umutla bekleyen Savut Ailesi, yıkıldı...

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