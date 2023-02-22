Bağcılar'da hareketli gece! Silahlar peş peşe ateşlendi: 2 yaralı

Bağcılar'da 2 grup arasında çıkan ve kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi silahla vurularak yaralanırken park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup bir sokakta karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra silahlara sarılan şüpheliler birbirlerine ateş etmeye başladı.