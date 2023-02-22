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    • Yaşam
    • 22.02.2023 08:49
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    • 22.02.2023 08:49
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    Bağcılar'da hareketli gece! Silahlar peş peşe ateşlendi: 2 yaralı

    İstanbul Bağcılar'da iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin vurularak yaralandığı kavgada çevredeki pek çok araca da kurşun isabet etti.

    Hareketli gece! Silahlar peş peşe ateşlendi: 2 yaralı

    Bağcılar'da 2 grup arasında çıkan ve kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi silahla vurularak yaralanırken park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
    Olay, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup bir sokakta karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Daha sonra silahlara sarılan şüpheliler birbirlerine ateş etmeye başladı.



    İKİ KİŞİ VURULDU
    Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda kurşun isabet eden 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Olayda park halindeki 3 araca da çok sayıda kurşun isabet etti.


    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

    POLİS EKİPLERİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vurulurken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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