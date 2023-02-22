Sosyal medya fenomeniydi! Evinin bahçesinde yanmış halde cesedi bulundu

Antalya'da davulculuk yapan bir kişinin cansız bedeni, evinin bahçesinde yanmış şekilde bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videolar büyük beğeni toplayan müzisyenden geriye mutlu anları kaldı.



Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'taki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Müzisyenlik yapan 46 yaşındaki Handevi Gündoğan, tek başına yaşadığı evinin bahçesinde komşuları tarafından yanmış şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.