3 genç kızın öldüğü kazada sürücü değişti

Kocaeli Karamürsel'de Ahmet Aydın (42) yönetimindeki tanker, 3 ay önce kavşaktan hatalı dönüş yapan hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, çocukluk arkadaşları olan Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün kurtarılamadı. Gözaltına alınan tanker şoförü Ahmet Aydın, tutuklandı. Hazırlanan kaza raporunda Ayşegül Yılmaz'ın babasına ait hafif ticari aracı ehliyeti olmayan Feyza Gökgün'ün kullandığı yer aldı. Gökgün'ün babası Gülhan Gökgün, "Ön koltukta oturduğuna bu zamana kadar hiç şahit olmadım. Kızımda panik atak var" diyerek rapora itiraz etti.