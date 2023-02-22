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    3 genç kızın öldüğü kazada sürücü değişti

    3 ölümlü kazanın raporunda aracın sürücüsü olarak ehliyetsiz Feyza Gökgün yazıldı. Babası, yanlışlık olduğunu anlattı. İzlenen görüntülerde sürücünün Miray Kesici olduğu ortaya çıktı. Gökgün ailesi, tazminat davası açtı.

    Şüphe değil gerçek

    Kocaeli Karamürsel'de Ahmet Aydın (42) yönetimindeki tanker, 3 ay önce kavşaktan hatalı dönüş yapan hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, çocukluk arkadaşları olan Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün kurtarılamadı. Gözaltına alınan tanker şoförü Ahmet Aydın, tutuklandı. Hazırlanan kaza raporunda Ayşegül Yılmaz'ın babasına ait hafif ticari aracı ehliyeti olmayan Feyza Gökgün'ün kullandığı yer aldı. Gökgün'ün babası Gülhan Gökgün, "Ön koltukta oturduğuna bu zamana kadar hiç şahit olmadım. Kızımda panik atak var" diyerek rapora itiraz etti.



    ELBİSELERDEN BULUNDU
    Aile, avukatları aracılığıyla Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı'na delil tespit davası açtı. Elde edilen görüntülerle hazırlanan bilirkişi raporunda, kazadan önce araçta bulunan kişilerin elbiselerinden yola çıkarak aracı kullanan kişinin Miray Kesici olduğu tespit edildi. Avukat Samed Sırma, Tazminat ve haklarımızı talep etmek için dava sürecine başlıyoruz" dedi.

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