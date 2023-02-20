Dünya Taha Erdem'i konuşuyor! 'Son videom' paylaşımı uluslararası basında: "Bir ulusun kalbini fethediyor"

Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı.

'SON VİDEOM' PAYLAŞIMI

Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için 'son videom' diye bir video çekti.