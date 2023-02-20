Dünya Taha Erdem'i konuşuyor! 'Son videom' paylaşımı uluslararası basında: "Bir ulusun kalbini fethediyor"

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken Taha Erdem isimli gencin hikayesi dünya basınında geniş yer buldu.
ÇIĞLIKLARLA UYANDI
Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanının enkazının altında kaldı.
Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı.
'SON VİDEOM' PAYLAŞIMI
Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için 'son videom' diye bir video çekti.
Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem'in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
"ULUSUN KALBİNİ FETHEDİYOR"
Erdem'in başına gelenler Dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi Erdem'in hikayesini "Türk genci, saatler sonra canlı çıkarılmadan önce enkazdan duygusal bir veda videosuyla bir ulusun kalbini fethediyor" başlığı ile okurlarına duyurdu.