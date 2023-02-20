Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.02.2023 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2023 10:47
    ABONE OL

    Dünya Taha Erdem'i konuşuyor! 'Son videom' paylaşımı uluslararası basında: "Bir ulusun kalbini fethediyor"

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin şiddetli olarak hissedildiği kentlerden biri de Adıyaman oldu. 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zümrüt Apartmanı'nın enkazında kalan 17 yaşındaki Taha Erdem, 'son videom' diyerek bir video çekti. 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkarılan Taha'nın yaşadıkları; uluslararası basında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi Taha'nın hikayesini "Bir ulusun kalbini fethediyor" satırlarıyla okuyucularına ulaştırdı.

    Dünya Taha Erdem’i konuşuyor!

    Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken Taha Erdem isimli gencin hikayesi dünya basınında geniş yer buldu.

    ÇIĞLIKLARLA UYANDI
    Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanının enkazının altında kaldı.

    Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı.

    'SON VİDEOM' PAYLAŞIMI
    Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için 'son videom' diye bir video çekti.

    Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem'in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

    "ULUSUN KALBİNİ FETHEDİYOR"
    Erdem'in başına gelenler Dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi Erdem'in hikayesini "Türk genci, saatler sonra canlı çıkarılmadan önce enkazdan duygusal bir veda videosuyla bir ulusun kalbini fethediyor" başlığı ile okurlarına duyurdu.

        "Neredeyse kesin bir ölümle karşı karşıya kalan Taha, telefonuna dokunaklı bir video çekti" diyen İngiliz gazete gencin kurtarılmasının pek çok mucizeye ilham olduğunu yazdı.

        DAYANIKLILIK VE CESARET
        Voice of America "Türk Genç Depremin Vurduğu Apartmanında 'Son Anlar'ı Filme Aldı" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

        VOA haberinde şu ifadelere yer verdi:
        Son sözlerini söylediğine inanan bir genç için olağanüstü bir dayanıklılık ve cesaret göstererek, aldığı yaraları listeliyor, pişmanlıklarından ve hayatta kalırsa yapmayı umduğu şeylerden bahsediyor. Video sırasında mahsur kalan diğer insanların çığlıkları duyuluyor.

        YIKILAN EVE SON BAKIŞ
        Uluslararası Haber ajansı AP, Erdem'in ailesi ile fotoğrafını aboneleri ile paylaştı.

        Söz konusu karelerde Erdem'in annesi ve babası ile yıkılan evlerine baktıkları anlar yer aldı.

        ÇADIR KENTE YERLEŞTİLER
        Kanada merkezli Toronto Sun ise haberinde Erdem'in ailesi ile depremzedeler için kurulan çadır kentlerden birisine yerleştirildiği bilgisine yer verdi.

        Singapur merkezli CNA gencin depremden saatler sonra ailesi ve çevredekilerin yardımı ile enkazdan çıkarıldığını yazdı.
            71 ilde öğrenciler ders başı yapıyor!
            Haberler Haberler Dünya Taha Erdem'i konuşuyor! 'Son videom' paylaşımı uluslararası basında: "Bir ulusun kalbini fethediyor"
                SON DAKİKA