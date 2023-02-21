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    Beyoğlu Belediyesi, Yardım Kampüsü'nde depremzedelere hizmet veriyor.

    Beyoğlu Belediyesi, deprem bölgesinden oluşturduğu Yardım Kampüsü'nde depremzedelere hizmet veriyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Şubat tarihli yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Şimdi yardım zamanı

    K.Maraş'ta belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlar, AFAD koordinasyonunda depremzedelere kucak açtı. Beyoğlu Belediyesi de Dulkadiroğlu'ndaki bir spor tesisini yardım merkezi yaptı. Depremzedelere çamaşırhane, ekmek fırını, aşevi ve sosyal marketle hizmet vermeye başladı. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik çalışma yaptıklarını anlatan İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Depremin ilk günü arama kurtarma ekiplerini ve araçları bölgeye sevk ettik. Beyoğlu'nda komşularımızın yaptığı yardımları buraya getirdik. Burada önce bir aşevi açtık, ertesi gün sıcak ekmek çıkarabildiğimiz bir ekmek fırınını kurduk. Kadınlarımız ve çocuklarımız için duşları yeniden dizayn edip hijyen malzemelerini, havlu, sabun gibi ihtiyaçlarını burada hazır ettik. Son olarak da yıkama ve kuruluma hizmeti verdiğimiz bir çamaşırhaneyi açtık. Bir aile buraya geldiğinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda" ifadesini kullandı.



    DESTEĞE DEVAM
    200 konteynerdan oluşan bir kenti de depremzedelere açtıklarını anlatan Yıldız, uzun süre K.Maraş'ta hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Önümüzdeki aylarda özellikle kuru gıda ve hijyen malzemeleri konusunda yardımların sürekliliğine vurgu yaptı Şehrin farklı bölgelerinde üç öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Çamaşırhanede depremzedeler giysileri yıkayabiliyor.



    JEST IN BİBER
    Deprem Gaziantep'i de vurdu. Bir bina çökmekten son anda kurtuldu. Çünkü alt kattaki biber çuvalları destek oldu.



        MAGANDAYI GELİN GÖRÜN
        İstanbul Sarıyer'de düğün konvoyunda bir gelin, aracın açılır tavanından çıktı. Silahtaki mermileri havaya boşalttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Tabancanın, kuru sıkı olup olmadığı anlaşılamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis, araştırma başlattı.



        KIRIK BELLE ÇOCUKLARINI KURTARDI
        Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan Ahmet- Mebruke Gönül ve 3 kızı, 5 katlı binanın enkazından sürünerek sağ çıkmayı başardı. Depremde beli kırılan ve Antalya'da tedavi gören Ahmet Gönül, "Kurtulmaya çalışırken artçı sarsıntılar oluyordu. Sonra delikten 1 metre kadar aşağı düştüm ama dışarı çıktım. Bütün binalar yıkılmıştı" diyerek yüzyılın afetini anlattı. Çekilen MR ile enkazda belinin kırıldığı ortaya çıkan Gönül, "Doktor 'Sen Maraş'tan buraya kadar böyle nasıl geldin' diyerek" şaşırdığını hatırlattı.



        ÇİP'Lİ MIRMIR'IN SAHİBİ BULUNDU
        Ankara'da yaşayan Salih Aytekin, Adıyaman'da enkazdan yaralı kurtarılan kediyi sahiplendi. "Yaman" adını verdi. Veterinerde tedavi ettirdi. Yapılan kontrolde kedide mikroçip takılı olduğu belirlendi. Sahibinin ise depremden sağ kurtulan Hatice Ergin'e olduğu tespit edildi. İsminin 'Mırmır' olduğu ortaya çıkan kedinin sahibine ulaştırılacağı bildirildi.



            BİN YILLIK GELENEK ENKAZA GÖMÜLDÜ
            Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Kültürel Miras Taşıyıcı" olarak belirlediği dengbej Mehmet Tanrıverdi (77) ile ailesi Adıyaman Yenişehir'de yıkılan Diyar-Galeria Sitesi'nin enkazında kaldı. Market ve spor salonu tarafından kolonları kesildiği iddia binada eşi ve üç çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Tanrıverdi'nin bin yıllık gelenek olan dengbej kültürünü yaşattığı hatırlatıldı. Tanrıverdi Ailesi'nin ölümü, kentte büyük bir üzüntüye yol açtı.
            Hüseyin KAÇAR



            ZİYARET WAR!
            ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının birinci yılında dört gün kala Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Joe Biden, Kiev'e hoş geldin! Ziyaretin tüm Ukraynalılara verilen desteğin çok önemli bir işaretidir. Asla pes etmeyeceğiz. Bunu RUsya da anlayacak" dedi. Biden da, "Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya değer. Bu hafta (Ukrayna hükümetine) vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca (dolar) bütçe desteği vereceğiz. Ukrayna'yı her koşulda destekleyeceğiz? ifadelerini kullandı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi iletişim direktörü John Kirby Cuma günü Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy (45) ile "şu anda bu gezi için bir görüşme planlanmadığını" söyledi. Kirby, başkanın sınırdan komşu Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda, "Hayır" cevabını vermişti. İlginç bir şekilde Pazar günü Rusya, Kiev ve çevresine yapılacak operasyonları durdurmuştu.



            ABD'YE TERÖR RESTİ!
            ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesinin ardından bugün temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi. Blinken Ankara Esenboğu Havalimanı'nda Başkan Erdoğan'la bir görüşme yaptı. A Daha sonra iki bakan basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin Suriye konusunda ABD'nin terör örgütü PKK/YPG verdiği desteği hatırlatarak "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için ABD önümüzdeki dönemde neler yapacak?" sorusuna Blinken, "Biz Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili olarak güvenlik sorunlarını anlıyoruz. Umarım onlar da bizim DEAŞ ile ilgili endişelerimizi anlıyordur" dedi. Bakan Çavuşoğlu da terör konusunda net konuştu: Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü desteklemek ölümcül hata. Ayrıca F-35 projesine ödediğimiz parayı istiyoruz."



                KARANLIK SIRLAR
                Paul Burrell'in açıklamaları, İngiltere medyasında geniş yer buldu. Burrell, "Artık kanserim. Bu sırların benimle mezara gömülmesinden korkuyorum. Diana ile çok fazla zaman geçirdim. Mutlu günlerinde yanında olduğum kadar en karanlık zamanlarında da oradaydım. 10 yıl ona hizmet ettim. Harry ve William'a tüm sırları anlatmalıyım. Anlatacaklarım Harry ve William'ı tekrar bir araya getirebilir. Diana da çocuklarının barışmasını çok isterdi. Emenim onlar da beni anlar? dedi. İddialara göre Prens Harry, Burrell'i Los Angeles'a davet etti. Burrell'ın da kısa bir süre içinde Los Angeles'a gideceği öğrenildi.



                DEV METEOR
                NASA, 15 Şubat'ta Teksas eyaletinin McAllen şehri yakınlarına atmosferde yanarak düşen ateş topuyla ilgili çeşitli kaynaklardan gelen raporları halihazırda incelediğini ve şu ana kadar bölgede herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olduğuna dair bilgisi bulunmadığını belirtti. MissionPolis Şefi Cesar Torres, yerel basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada bu görüntünün şehir genelinde "panik" yarattığını söyledi. NASA'daki uzmanlar ön analizlere dayanarak cismin muhtemelen 60 santimetre çapında ve yaklaşık 453 kilogram ağırlığında bir meteorit olduğunu söyledi.



                DEPREM YIKTI GEÇTİ
                Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu depremler, Adıyaman'da da yıkıma yol açtı. Bin 700 nüfuslu Yaylakonak Köyü'nde taş üstünde taş bırakmadı. 280 evden sadece 15'i sağlam kaldı! Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın, 72 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.



                    KÖMÜR DEĞİL ÖMÜR İÇİN
                    Bartın Amasra'da madenciler, 'Kömür değil, ömür için' dedi! Hemen deprem bölgesine gitti. Hüseyin Demir de onlardan biriydi. Hatay'da enkazlarda onlarca hayat kurtaran Demir'in anlattıkları, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi: Kömür kazdığımız kazmayla yaklaşık 1 saatte 15 santimlik betonu kırabildim. Kazmalarımızın ucu beton kazmaktan bükülecek hale geldi. Çoğu da eğildi, büküldü ama birçok kişiyi kurtarabildik...



                    DERS ZİLİ ÇALDI
                    Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerin ardından dün, 71 ilde yeniden ders zili çaldı. Afetin vurduğu 10 ilde ise yeni takvim açıklandı. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı. Okulların Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, Gaziantep ve Osmaniye'de ise 13 Mart'ta başlayacağı vurgulandı. Öte yandan bazı depremzede öğrenciler, nakil oldukları okullarda eğitime başladı. 55 bin öğrenci, sevinci ve burukluğu bir arada yaşadı.



                    ADI HEP HATIRLANACAK
                    Malatya'da Özpolatlar Sitesi de depremde yıkıldı. 23 yaşındaki Elif Nur Şeyma Dalhançer, birinci kattaki evlerinin enkazında kaldı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Başkan Tayyip Erdoğan, genç kızın acılı annesi Ulviye Dalhançer'i aradı. Taziyelerini ileten Erdoğan, Malatya'da Şeyma'nın hatırasını yaşatmak için bir okula adının verileceğini açıkladı.



                        HATAY'I YİNE DEPREM VURDU
                        11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dün akşam Hatay'da iki yeni deprem meydana geldi. Saat 20.04'te Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler Adana, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'da da hissedildi. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulunan AFAD, tsunami uyarısının ise kaldırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Soylu 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını da bildirdi. İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki hastalar başka sağlık merkezlerine sevk edildi.



                        KORKUTAN GÖÇ
                        6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve yaklaşık 9 saat sonra Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da yaşayanlardan yaklaşık 4 milyon kişi evlerini terk ederek, farklı kentlere gitti. Bir bölümü İstanbul'a gelirken, bir bölümü de Mersin'i tercih etti. Mersin'e yaklaşık 500 bin kişinin göç etmesi ile şehrin altyapısında ciddi sıkıntıların yaşandığı, daire fiyatlarının da bu yüzden arttığı belirtildi.



                        MEDRESE AYAKTA KALDI
                        Diyarbakır'da Mesudiye Medresesi'nin yapımında yerleştirilen taş denge sütunlarının dönmeye devam etmesi, tarihi binanın depremlerden etkilenmediğini gösterdi. Medresenin iç avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner denge taş sütunlar, binanın herhangi bir sebeple çökme veya kaymalarını belirlemek amacıyla konuldu. Medrese 1198'de Artuklu Meliki Ebu Muzaffer zamanında yapıldı.

                        BATTANİYE MESAİSİ
                        Uşak'taki tekstil fabrikaları afet bölgesi için battaniye seferberliği başlatarak üretim kapasitelerini en üst düzeye çıkardı. Üç vardiyalı sisteme geçen fabrikalar 2 haftada 1.5 milyon battaniye üretti. Tekstilci Tuğrul Mahmut Yalvaç, "Günlük 5 bin civarındaki üretimi 15 bine çıkardık. 24 saat esaslı, takviyeli, cumartesi-pazar da dahil olmak üzere tüm personel özveriyle çalıştık" dedi. Günlük 15 bin olan üretim adedini 40 bine çıkardıklarını belirten tekstilci Emrullah Aydoğan da şöyle konuştu: "Çalışanlarımız özverili çalıştı, mesai ücreti almayıp 'Bizlerin de katkısı olsun' dedi."
                        Murathan YILDIRIM

                        1.801 SAAT UÇTU
                        BAYKAR'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor. Dün Kahramanmaraş'a 5 tır yaşam konteyneri (10 adet), 1 kamyon oyuncak ile yarım tır dolusu jeneratör, Adıyaman'a ise 1 tır hijyen kiti ulaştıran Baykar, Hatay'a da 1 tır hava deposu yolladı. Baykar tarafından bugüne kadar bölgeye gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım tırı gönderildi. Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.801 saat 40 dakika görev uçuşu icra etti. Baykar, ayrıca depremlerin etkilediği bölgede 3 farklı noktada geçici aşevleri ile hizmet veriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, teknoloji atölyeleri kurmayı planlıyor.

                        YÜREK DAYANMAZ
                        Asrın felaketinde can kayıpları kadar haber alınamayanlar da vardı. Hatay'da yaşayan Mustafa K., eşi Hasret ve kızı A.'le birlikte enkaz altında kaldı. Afetin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala bulunamadı. Nevşehir'de yaşayan Taşkın ailesi, evlatlarının bir an önce ölü ya da diri bulunması için çağrı yaptı. Gözü yaşlı anne Hatice T., "Kızım 4 aylık hamileydi. 6 gün boyunca enkaz başından hiç ayrılmadık. Enkaz iki defa aktarıldı, yine de çıkmadı. İnşallah gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Ailece DNA kaydı verdik. Kimsesizler mezarlığına bile baktık" diye ağladı.

                        F. YASMALI
                        Deprem, Diyarbakır'ı da salladı! Emrullah-Ayşe A. çifti, 2 yaşındaki SMA hastası kızları F.B ile evde kaldı. Çünkü talihsiz yavru yaşaması için sayısız makineye bağlıydı. Ablasının evine sığınan anne Anuştekin, "Depremde sadece ben evde kaldım. Çünkü çocuğum cihaza bağlıydı. Onu bırakıp da çıkamazdım. Allah rızası için F.B'ye yardım etmelerini istiyorum" açıklaması yaptı.

                        KÖPEKBALIĞI SALDIRISI: 1 ÖLÜ
                        Avustralyalı bir turist, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da köpekbalığı saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Köpekbalığı tarafından vahşi bir şekilde öldürülen turisti, sahil kenarındaki insanlar ise çaresizce izledi. Yetkililer, 59 yaşındaki kişinin Pazar günü saldırıya uğradığında ve maalesef kurtarılamadığını doğruladı.

                        VİZE ÇOK HIZLI VERİLECEK
                        Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Türkiye'ye giderek deprem bölgelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Baerbock, "Amacımız bu zaman zarfındaki vize sürecini mümkün olduğunca bürokratik hale getirmek. Gereken adımları attık" dedi.

                        DOĞALGAZ DEPREMİ 2 ÖLÜ, 8 YARALI
                        Ş.Urfa, bu kez de doğalgaz patlamasıyla sarsıldı. Bahçelievler Mahallesi'nden gelen ses bölgede büyük bir endişeye yol açtı. Tüp patlaması nedeniyle ortalık savaş alanını aratmadı. Faciada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

                        AŞIRI SÜRAT İKİ CAN ALDI
                        Tekirdağ'da Ozan Akpak (23) idaresindeki otomobil, aşırı hız ve yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan Akpak ile arkadaşı Emir Balkan (22) kurtarılamadı. Jandarma, soruşturma başlattı.

                        YÜZÜ GÜLSÜN
                        Aydın'da Halil Geyik, çakmakla oynarken alev aldı. Vücudunun yüzde 38'i yandı. Doku nakli şarttı. Ailesi çağrı yaptı: Oğlumuzun ameliyatı için 451 bin TL gerekiyor.

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                        Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
                        Haberler Yaşam Beyoğlu Belediyesi, Yardım Kampüsü'nde depremzedelere hizmet veriyor.
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