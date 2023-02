Beyoğlu Belediyesi, Yardım Kampüsü'nde depremzedelere hizmet veriyor.

MEDRESE AYAKTA KALDI

Diyarbakır'da Mesudiye Medresesi'nin yapımında yerleştirilen taş denge sütunlarının dönmeye devam etmesi, tarihi binanın depremlerden etkilenmediğini gösterdi. Medresenin iç avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner denge taş sütunlar, binanın herhangi bir sebeple çökme veya kaymalarını belirlemek amacıyla konuldu. Medrese 1198'de Artuklu Meliki Ebu Muzaffer zamanında yapıldı.



BATTANİYE MESAİSİ

Uşak'taki tekstil fabrikaları afet bölgesi için battaniye seferberliği başlatarak üretim kapasitelerini en üst düzeye çıkardı. Üç vardiyalı sisteme geçen fabrikalar 2 haftada 1.5 milyon battaniye üretti. Tekstilci Tuğrul Mahmut Yalvaç, "Günlük 5 bin civarındaki üretimi 15 bine çıkardık. 24 saat esaslı, takviyeli, cumartesi-pazar da dahil olmak üzere tüm personel özveriyle çalıştık" dedi. Günlük 15 bin olan üretim adedini 40 bine çıkardıklarını belirten tekstilci Emrullah Aydoğan da şöyle konuştu: "Çalışanlarımız özverili çalıştı, mesai ücreti almayıp 'Bizlerin de katkısı olsun' dedi."

Murathan YILDIRIM



1.801 SAAT UÇTU

BAYKAR'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor. Dün Kahramanmaraş'a 5 tır yaşam konteyneri (10 adet), 1 kamyon oyuncak ile yarım tır dolusu jeneratör, Adıyaman'a ise 1 tır hijyen kiti ulaştıran Baykar, Hatay'a da 1 tır hava deposu yolladı. Baykar tarafından bugüne kadar bölgeye gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım tırı gönderildi. Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.801 saat 40 dakika görev uçuşu icra etti. Baykar, ayrıca depremlerin etkilediği bölgede 3 farklı noktada geçici aşevleri ile hizmet veriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, teknoloji atölyeleri kurmayı planlıyor.



YÜREK DAYANMAZ

Asrın felaketinde can kayıpları kadar haber alınamayanlar da vardı. Hatay'da yaşayan Mustafa K., eşi Hasret ve kızı A.'le birlikte enkaz altında kaldı. Afetin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala bulunamadı. Nevşehir'de yaşayan Taşkın ailesi, evlatlarının bir an önce ölü ya da diri bulunması için çağrı yaptı. Gözü yaşlı anne Hatice T., "Kızım 4 aylık hamileydi. 6 gün boyunca enkaz başından hiç ayrılmadık. Enkaz iki defa aktarıldı, yine de çıkmadı. İnşallah gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Ailece DNA kaydı verdik. Kimsesizler mezarlığına bile baktık" diye ağladı.



F. YASMALI

Deprem, Diyarbakır'ı da salladı! Emrullah-Ayşe A. çifti, 2 yaşındaki SMA hastası kızları F.B ile evde kaldı. Çünkü talihsiz yavru yaşaması için sayısız makineye bağlıydı. Ablasının evine sığınan anne Anuştekin, "Depremde sadece ben evde kaldım. Çünkü çocuğum cihaza bağlıydı. Onu bırakıp da çıkamazdım. Allah rızası için F.B'ye yardım etmelerini istiyorum" açıklaması yaptı.



KÖPEKBALIĞI SALDIRISI: 1 ÖLÜ

Avustralyalı bir turist, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da köpekbalığı saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Köpekbalığı tarafından vahşi bir şekilde öldürülen turisti, sahil kenarındaki insanlar ise çaresizce izledi. Yetkililer, 59 yaşındaki kişinin Pazar günü saldırıya uğradığında ve maalesef kurtarılamadığını doğruladı.



VİZE ÇOK HIZLI VERİLECEK

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Türkiye'ye giderek deprem bölgelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Baerbock, "Amacımız bu zaman zarfındaki vize sürecini mümkün olduğunca bürokratik hale getirmek. Gereken adımları attık" dedi.



DOĞALGAZ DEPREMİ 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Ş.Urfa, bu kez de doğalgaz patlamasıyla sarsıldı. Bahçelievler Mahallesi'nden gelen ses bölgede büyük bir endişeye yol açtı. Tüp patlaması nedeniyle ortalık savaş alanını aratmadı. Faciada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.



AŞIRI SÜRAT İKİ CAN ALDI

Tekirdağ'da Ozan Akpak (23) idaresindeki otomobil, aşırı hız ve yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan Akpak ile arkadaşı Emir Balkan (22) kurtarılamadı. Jandarma, soruşturma başlattı.



YÜZÜ GÜLSÜN

Aydın'da Halil Geyik, çakmakla oynarken alev aldı. Vücudunun yüzde 38'i yandı. Doku nakli şarttı. Ailesi çağrı yaptı: Oğlumuzun ameliyatı için 451 bin TL gerekiyor.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN